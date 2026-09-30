"Sulle tracce della Scuola pittorica saviglianese tra '500 e '600": un viaggio nella storia dell'arte e della città in occasione della Fesa del Pane

Un viaggio nella storia dell'arte e della città, seguendo le tracce di alcuni dei protagonisti della pittura saviglianese tra Cinquecento e Seicento. È ciò che vuole essere il percorso della visita guidata gratuita in programma per domenica 4 ottobre, alle ore 10 e alle ore 15, nell'ambito della Festa del Pane.

Organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Savigliano, la visita prenderà avvio dal cinquecentesco Arco di Trionfo, attraversato il quale si entrerà nel suggestivo Quartiere dei Nobili. Tra palazzi signorili, chiese, giardini e testimonianze architettoniche, la visita permetterà di riscoprire una stagione particolarmente significativa della storia artistica di Savigliano.

Protagonisti del racconto saranno gli affreschi manieristi dei fratelli Arbaudi, insieme alle opere di Giovanni Antonio Molineri, uno dei più importanti pittori saviglianesi del Seicento, e del pittore fiammingo Jean Claret, suo allievo e discepolo.

Particolarmente significativa sarà la visita alla chiesa di Sant'Andrea, dove sarà possibile ammirare la Coena Domini di Jean Claret, importante testimonianza della presenza e dell'influenza della cultura pittorica fiamminga nel territorio.

Il percorso proseguirà nel Chiostro della chiesa di San Pietro, preziosa testimonianza della Savigliano seicentesca, dove si potranno ammirare gli affreschi di Giovanni Antonio Molineri. Il chiostro diventerà così una delle tappe centrali di un itinerario che permetterà di comprendere il legame tra arte, architettura e vita religiosa nella città.

La visita condurrà inoltre alla facciata picta di Palazzo Muratori Cravetta, affacciata su via Jerusalem. Le sue pitture costituiscono una particolare testimonianza della cultura figurativa e della storia cittadina: una facciata che, attraverso le immagini, raccontava lo scorrere del tempo e che ancora oggi continua a raccontarlo, offrendo ai visitatori una lettura originale della città e delle sue trasformazioni.