Cuneo: si chiudono le celebrazioni degli 80 anni della Società Corale

Con il mese di ottobre, si chiudono le celebrazioni degli 80 anni della Società Corale Città di Cuneo che, in primavera, hanno portato in città il M° Ēriks Ešenvalds e i Voces8 Scholars.

La stagione concertistica prosegue con altri due eventi di grande prestigio: la Corale ospiterà il coro palestinese "Amwaj", martedì 20 ottobre, e il coro giovanile lettone "Kamēr..." venerdì 23 ottobre.

"Amwaj", che in lingua araba significa "Onde", è un programma educativo avviato nel 2015 nelle città di Betlemme ed Hebron, che coinvolge attualmente 70 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 20 anni, provenienti dall'area di Betlemme (città, campi profughi e zone rurali) e da Hebron (città vecchia e città nuova). Dall'ottobre 2019, il team pedagogico di Amwaj lavora inoltre ogni settimana con un gruppo di 30 bambini e giovani del Villaggio SOS di Betlemme.

Guidato da educatori francesi e palestinesi, il progetto offre a bambini e giovani l'opportunità di accedere a una formazione musicale di alta qualità attraverso un programma pedagogico intensivo basato sul canto corale.

Grazie alla visione sociale inclusiva di Amwaj (basata sulla parità di genere e sull'indipendenza da qualsiasi contesto sociale, religioso o politico) e all'attenzione rivolta agli scambi culturali e al dialogo interculturale, i coristi hanno accesso a un vasto repertorio musicale e a numerose collaborazioni artistiche: elemento fondamentale per la crescita e il successo dei giovani cantanti di Amwaj è il costante scambio e dialogo con altri artisti ed educatori, sia palestinesi che internazionali.

Il coro esegue un vasto repertorio che spazia dalla musica medievale alle prime esecuzioni di musica contemporanea, passando per la world music e i canti tradizionali arabi. Ha commissionato e presentato in prima assoluta, in Francia e in Palestina, composizioni di Naji Hakim, Patrick Lama, Dina Shilleh, Moneim Adwan, Camille Van Lunen, Roxanna Panufnik e Yves Balmer.

Nella giornata del 20 ottobre, il Coro parteciperà ad un momento di confronto e condivisione con gli studenti del Liceo musicale di Cuneo, per poi incontrare "Le Semicrome", il coro di voci bianche della Società Corale, e guidarle alla scoperta di alcuni brani del proprio repertorio.

Alle 21 il coro Amwaj si esibirà presso il Teatro Toselli con il concerto "Noi amiamo la vita" che, ricalcando le parole del poema di Mahmoud Darwish, e attraverso due creazioni originali del compositore franco-svizzero Yves Balmer, canta il diritto di vivere liberi e in pace.

Nel corso della serata saranno raccolti fondi in favore dell'associazione "Soutien Amwaj" che supporta le attività del coro e della scuola di musica.

La tournèe di Amwaj in Italia proseguirà mercoledì 21 ottobre a Bra, presso il Teatro Politeama Boglione, nella serata organizzata da Rete Cuneese per la Palestina e VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo).

Altre atmosfere e suggestioni, venerdì 23 ottobre, alle 21, presso la Chiesa del Cuore Immacolato, con il coro "Kamēr..." di Riga, una delle formazioni più interessanti del panorama corale lettone ed europeo in generale.

Vincitore di numerosi concorsi internazionali e ideatore di programmi musicali di grande impatto e spessore concettuale, nel corso del tempo, "Kamēr…" ha sviluppato uno stile vocale originale che, pur mantenendo una propria coerenza, viene plasmato in modo unico da ciascun direttore artistico.

Sebbene sia classificato come coro amatoriale, la sua etica del lavoro e gli standard elevatissimi nelle prestazioni vocali non hanno nulla da invidiare alle caratteristiche dei più blasonati ensemble professionali.

Una curiosità: il nome del coro "Kamēr…", puntini di sospensione inclusi, significa "mentre, finchè..." in lettone, e sottintende l'idea di infinite possibilità e prospettive ("finchè... siamo giovani, tutto è possibile").

Questo concerto, oltre a concludere una stagione artistica di altissimo livello, chiude il percorso iniziato in aprile con la masterclass e il concerto diretti dal Maestro Ēriks Ešenvalds, di cui il coro "Kamēr…" è tra i più prestigiosi interpreti.

Concerti ad ingresso libero e gratuito.