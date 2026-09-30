Giornata Nazionale dei Locali Storici: nella Granda visite e degustazioni al Caffè Pasticceria Converso e alla Pasticceria Barbero

Sabato 3 ottobre torna la VI Giornata Nazionale dei Locali Storici d'Italia. Anche in Piemonte caffè, pasticcerie, ristoranti e antiche botteghe apriranno le porte al pubblico con un programma di iniziative che mette al centro la storia dei locali e il loro rapporto con il territorio: visite guidate, degustazioni, appuntamenti gastronomici e serate ispirate alle epoche che hanno segnato la loro identità.

Nella Granda, sarà possibile visitare il Caffè Pasticceria Converso a Bra e la Pasticceria Barbero a Cherasco.

Un'occasione per entrare in luoghi che sono stati nel tempo salotti cittadini, punti di incontro e indirizzi di riferimento della vita sociale e culturale. Ambienti con boiserie, stucchi, specchi e marmi custodiscono infatti non solo arredi e architetture, ma anche ricette, gesti e consuetudini legati alla cultura del caffè, dell'aperitivo, della pasticceria e della confetteria.

Dai Savoia ai protagonisti della cultura, la memoria passa dai locali storici

Il tema scelto per la VI Giornata è il rapporto tra le famiglie storiche e i luoghi che ne hanno custodito la memoria. Un filo che attraversa anche la storia del territorio sabaudo, dove caffè, alberghi, ristoranti e pasticcerie sono stati luoghi di incontro e rappresentanza e hanno accompagnato la vita delle città.

Per l'edizione 2026-2027 l'Associazione Locali Storici d'Italia ha scelto come Ambasciatori Ufficiali i Principi Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi. Il principe Guglielmo, nipote del Nobel Guglielmo Marconi, ha accettato l'incarico portando con sé anche il racconto di alcuni momenti della vita del nonno legati ai Locali Storici, che furono teatro di importanti passaggi della sua attività e dei suoi esperimenti.

Per conoscere il programma completo, verificare gli orari e le modalità di partecipazione ed effettuare le eventuali prenotazioni è necessario consultare il sito ufficiale dell'Associazione, localistorici.it.

GLI APPUNTAMENTI A CUNEO

In provincia di Cuneo, a Bra, il Caffè Pasticceria Converso apre le sue sale Liberty con una visita guidata gratuita. Su prenotazione sarà inoltre possibile partecipare alla degustazione gratuita del nuovo Vermouth del locale.

A Cherasco, la Pasticceria Barbero propone una degustazione del Bacio di Cherasco, specialità nata proprio all'interno della storica pasticceria e diventata uno dei prodotti simbolo della città.

GLI APPUNTAMENTI IN TUTTO IL PIEMONTE

Il calendario del 3 ottobre parte da Torino, dove sono numerosi gli indirizzi che hanno scelto di partecipare alla Giornata.

Il Caffè Al Bicerin, legato alla nascita dell'omonima bevanda e citato anche da Umberto Eco, propone una visita guidata gratuita alle sale e alla storia del locale.

All'Albergo Ristorante San Giors si torna invece agli anni '20 e '30 con una serata a tema: cena con menù piemontese, musica d'epoca, dress code retrò e degustazione finale di Vermouth di Torino.

l Caffè Pasticceria Baratti & Milano, nel cuore della città, propone una visita guidata degli ambienti storici accompagnata dalla degustazione di cremino e gianduiotto, due simboli della pasticceria torinese.

Il Ristorante Del Cambio invita a scoprire le proprie sale attraverso una visita guidata dedicata alle architetture, agli ambienti e alle vicende che hanno attraversato la storia del locale.

Alla Pasticceria Pfatisch, fondata nel 1915, sarà possibile usufruire di uno sconto del 20% sulla visita con audioguida al Museo del Cioccolato e del Gianduja, con consumazione di una bevanda calda.

La Pasticceria Stratta, fornitrice della Real Casa di Savoia, propone una visita guidata con degustazione di gianduiotti e delle Gioie di Cavour.

Al Caffè Mulassano, al quale è legata la nascita del tramezzino, è invece in programma una visita guidata agli ambienti Liberty progettati da Antonio Vandone.

Il calendario si sposta quindi fuori città. A Chivasso, la Pasticceria Bonfante propone due appuntamenti: in mattinata la degustazione dei Nocciolini di Chivasso e nel pomeriggio la visita agli impianti produttivi, con possibilità di degustazione.

A San Giorgio Canavese, la Pasticceria Roletti, legata alla storia sabauda e tra le preferite della Regina Margherita, propone una merenda sabauda con Vermouth della Casa, pasticceria secca e prodotti salati.

In provincia di Alessandria, a San Sebastiano Curone, il Ristorante Corona, indicato come la più antica attività commerciale del Piemonte, propone una visita guidata gratuita dedicata alla storia del locale, ai suoi personaggi e alle sue ricette.

A Valenza, la Pasticceria Barberis, storica fornitrice della Real Casa di Savoia, celebra la Giornata con una degustazione di prodotti tipici della tradizione dolciaria.



Un itinerario tra storia e cultura del gusto

Dal capoluogo alle province, la VI Giornata offre così una fotografia di un patrimonio fatto di caffè, pasticcerie, ristoranti e botteghe, ciascuno con una storia da raccontare e un legame particolare con il proprio territorio.

Un itinerario che unisce memoria sabauda, cultura gastronomica e vita cittadina, attraverso luoghi nei quali ancora oggi gli ambienti, le ricette e i racconti delle famiglie contribuiscono a mantenere viva la storia.