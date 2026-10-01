A.S.D. Judo Valle Maira a Leinì per la Coppa Piemonte

Domenica 20 settembre, il palazzetto dello sport di Leinì (TO) ha ospitato la Coppa Piemonte riservata alla categoria Cadetti. L'A.S.D. Judo Valle Maira vi ha preso parte ottenendo i seguenti risultati:

Matei Turcanu Maria (Kg 70), Maria ha vinto la sua categoria aggiudicandosi due incontri entro i tempi regolamentari, senza mai dovere ricorrere al golden score.

Belliardo Luisa (Kg 57) ha conquistato la medaglia d'argento. Superato senza difficoltà il primo turno, è stata fermata nel secondo incontro a seguito di un giudizio arbitrale controverso, giunto al termine di un match da lei condotto dall'inizio alla fine.

Luciano Martina (Kg 52) conquista la medaglia di bronzo. Sconfitta al primo incontro, ha saputo reagire con determinazione aggiudicandosi i due match successivi. Nell'ultimo incontro, dopo aver espresso un ottimo judo e dominato la gara, ha ceduto a cinque secondi dal termine per un momento di deconcentrazione.

Giammario Francesco (Kg 66) conquista la medaglia di bronzo. Ha iniziato il torneo con due vittorie convincenti prima di subire uno stop al terzo turno. Entrato ai recuperi, si è prontamente riscattato aggiudicandosi l'ultimo incontro con un chiaro dominio dell'avversario.

Bonito Achille (Kg 60) chiude al settimo posto a seguito di due sconfitte in cui non è riuscito a entrare del tutto in gara. Con il giusto lavoro sulla concentrazione e sulla serenità d'animo, saprà sicuramente ritrovare la continuità e le ottime prestazioni dell'anno passato.

Il Maestro Diego Penone e l’allenatore Silvio Baschieri si ritengono soddisfatti della prima uscita agonistica degli atleti.