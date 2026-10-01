Beinette piange la scomparsa dell'ex sindaco Pietro Castellino

Si è spento oggi Pietro Castellino, all'età di 83 anni, all'ospedale di Cuneo S.Croce e Carle dove era ricoverato in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute.

In passato ha dimostrato un forte senso di appartenenza a Beinette, a cui ha dedicato impegno e dedizione. Attivo nella vita amministrativa, ha ricoperto il ruolo di sindaco, vicesindaco, assessore e consigliere comunale dimostrando la sua predisposizione a mettersi a servizio della comunità.

Lo ricorda con stima e affetto l'attuale sindaco Lorenzo Busciglio: "La notizia si è diffusa rapidamente in paese per vie informali prima ancora che tramite i canali ufficiali del Comune, a dimostrazione di quanto Piero fosse una figura conosciuta, stimata e radicata nella comunità. Era una presenza costante nella vita quotidiana del paese: frequentava il bar ogni mattina ed era sempre piacevole fermarsi a parlare con lui. Ciò che resta di lui è la sua estrema disponibilità e un tratto sempre garbato. Viene ricordato come una persona sempre orientata al compromesso in senso positivo: il suo approccio era sempre rivolto a trovare soluzioni e vie di mezzo pratiche per superare le difficoltà".



Il cordoglio di Busciglio non è di circostanza, ma un ricordo sincero e sentito frutto di una conoscenza approfondita. I due, infatti, hanno condiviso cinque anni nell'ultimo mandato dell'Amministrazione Picollo, periodo in cui Piero ricopriva il ruolo di vicesindaco e Busciglio entrava per la prima volta in amministrazione e in giunta. In quel quinquennio hanno lavorato "gomito a gomito", mantenendo poi negli anni a seguire un ottimo rapporto.

"Piero lascia un ricordo estremamente positivo e un profondo vuoto non solo all'interno della sua famiglia, ma in tutto il paese e tra le tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato", conclude Busciglio.



Parallelamente, la sua vita professionale si è affermata assumendo l'incarico di dirigente della vetreria di Vernante.



Lascia la moglie Ida, le figlie Irene con Andrea e Clara con Massimo, oltre agli amatissimi nipoti Simone, Nina, Mattia e Noemi.



I funerali saranno celebrati sabato 3 ottobre alle 10,30 nella chiesa di S.S. Giacomo e Cristoforo di Beinette, dove domani, venerdì 2 ottobre, alle 20 verrà recitato il rosario.