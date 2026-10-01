Alba, un nuovo agente nella Polizia locale: Simone Fracanzani ha completato il corso regionale

Un nuovo agente entra a far parte della Polizia locale di Alba. È Simone Fracanzani, assunto dal Comune di Alba lo scorso 1° aprile, che nei mesi successivi ha frequentato il 100° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia locale, conclusosi con una cerimonia finale a Vercelli.

Fracanzani è uno dei 28 agenti neoassunti, provenienti da 21 enti piemontesi, che hanno completato il percorso formativo promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Vercelli. Il corso, iniziato il 18 maggio e concluso il 22 settembre, ha previsto 360 ore di formazione teorico-pratica, con lezioni dedicate, tra le altre materie, al Codice della Strada, al Codice Penale, all'infortunistica stradale, alla normativa sul commercio, alla sicurezza operativa e alle tecniche di prossimità.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Simone Fracanzani nel nostro Comando e di poter contare su un nuovo agente al servizio della comunità – commentano il Alberto Gatto e l'assessore alla Polizia locale Davide Tibaldi –. La formazione è un passaggio fondamentale per chi svolge un ruolo così importante e a diretto contatto con i cittadini. Il percorso regionale appena concluso rappresenta un'importante occasione per acquisire competenze e strumenti che potranno essere messi a disposizione del nostro territorio. A Simone rivolgiamo l'augurio di buon lavoro, con la certezza che saprà affrontare con professionalità e attenzione il nuovo incarico".



