Cuneo, il 9 ottobre il concerto dei quattro musicisti vincitori delle borse di studio

Venerdì 9 ottobre alle ore 10.30, nella Sala Mosca del Conservatorio Ghedini (via Roma 19, Cuneo), si tiene il concerto dei quattro giovani musicisti vincitori delle borse di studio assegnate nel 2025 dal Conservatorio agli studenti dei Licei Musicali e degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale della provincia di Cuneo. Si esibiscono Lorenzo Tesio alle percussioni, Cecilia Patria al violoncello, Domenico Boggione e Maria Marabotto al pianoforte. Al momento dell'attribuzione delle borse di studio, nel 2025, i quattro erano studenti rispettivamente dell'Istituto Comprensivo di Racconigi, del Liceo Musicale di Alba, del Liceo Musicale di Alba e dell'Istituto Comprensivo di Busca. I quattro hanno nel frattempo concluso il loro percorso in questi istituti. A ciascuno dei quattro vincitori è stata assegnato un riconoscimento del valore di 500 euro: due sono stati messi a disposizione direttamente dal Conservatorio Ghedini, mentre gli altri sono state finanziate grazie a un bando della Fondazione CRC, del quale è stato beneficiario l'Istituto Comprensivo di Alba.

Il programma del concerto permette ai quattro giovani interpreti di presentarsi attraverso repertori differenti. Lorenzo Tesio si esibisce su un set di tom e alla marimba ed esegue il solo di tamburi "Pow-Pow" di Morris Goldenberg, per due tom e un timpano sospesi, la Giga dalla Partita n. 2 in re minore di Johann Sebastian Bach e "Yellow After the Rain" di Mitchell Peters, questi ultimi due brani alla marimba. Cecilia Patria propone il Preludio, la Sarabanda e la Giga dalla Suite n. 2 per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Domenico Boggione esegue al pianoforte la Sonata op. 1 di Alban Berg, mentre Maria Marabotto interpreta il terzo movimento della Sonata n. 8 op. 13 "Patetica" di Ludwig van Beethoven. L'ingresso è libero e non occorre prenotare il posto a sedere.

Il concerto è un ulteriore momento del progetto con il quale il Conservatorio Ghedini sostiene e promuove gli studenti che si formano nelle scuole ad indirizzo musicale della provincia. L'obiettivo è sottolineare l'attenzione nei confronti dell'importante ruolo svolto dai Licei Musicali e Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale presenti sul territorio provinciale, attraverso percorsi formativi che possono trovare continuità negli studi musicali accademici del Ghedini. Le borse di studio sono state assegnate sabato 12 luglio 2025, nell'ambito della terza edizione dell'iniziativa promossa dal Conservatorio, e consegnate ai quattro vincitori nel successivo mese di novembre, durante il concerto di inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio.

L'esibizione del 9 ottobre completa il percorso avviato con l'assegnazione delle borse di studio e offre ai quattro giovani musicisti l'opportunità di presentarsi in concerto nella Sala Mosca, lo spazio tradizionalmente dedicato all'attività concertistica del Conservatorio. L'iniziativa contribuisce inoltre a consolidare il rapporto tra il Ghedini e le scuole della provincia nelle quali viene proposta una formazione musicale, mettendo in relazione diversi livelli del percorso di studi.