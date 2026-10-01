Fondazione DIG421 riparte con gli eventi divulgativi: robotica, crisi climatica e sostenibilità al centro dei nuovi appuntamenti

RORETO DI CHERASCO – La Fondazione DIG421 riprende a pieno ritmo le proprie attività e riapre le porte al pubblico con un ricco programma di incontri dedicati all’innovazione: robotica, crisi climatica e sostenibilità. Gli appuntamenti si terranno presso la sede della Fondazione in Via Savigliano 52 a Roreto di Cherasco (CN), sempre con inizio alle ore 18:00. Tutti gli eventi sono gratuiti, previa registrazione online.

Ad inaugurare il nuovo ciclo di conferenze sarà, lunedì 5 ottobre, l'appuntamento dal titolo "Il gusto oltre la lingua", inserito nell'ambito del percorso "Salute & Futuro". L'incontro vedrà come protagonista Davide Risso, biologo molecolare e divulgatore scientifico con base a Londra, che approfondirà il tema dei recettori extra-orali quali target innovativi per farmaci, alimenti funzionali e biosensori.

Il programma proseguirà giovedì 22 ottobre guardando ai grandi temi ambientali con il professor Guido Saracco, docente di Chimica delle tecnologie al Politecnico di Torino, già rettore dell'ateneo e curatore del Festival Biennale Tecnologia. Nel suo intervento su "Cambiamenti climatici: sfide, scienza e futuro", Saracco analizzerà il ruolo della decarbonizzazione e dell'economia circolare come motori di sviluppo sostenibile.

La rassegna di ottobre si concluderà giovedì 29 con la conferenza "Dallo scarto al valore: il futuro del cibo sostenibile", guidata da Silvio Barbero, co-fondatore di Slow Food. Partendo dall'esperienza del Food Lab dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, si affronterà il tema della riduzione dello spreco alimentare, ponendo l'accento sul contributo fondamentale della ristorazione scolastica e collettiva.

Le iniziative della Fondazione non si fermeranno qui. A partire da novembre prenderà infatti il via un ulteriore ciclo di incontri interamente dedicato al mondo della robotica, che porterà sul territorio tanti ospiti ed esperti di rilievo per esplorare le nuove frontiere tecnologiche dopo aver per due anni esplorato il mondo dell’AI. Il programma di dettaglio è in fase di definizione.

Per partecipare agli eventi e per avere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile consultare i canali ufficiali della Fondazione DIG421.