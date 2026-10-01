CICLISMO / Una settimana al via del Gran Piemonte 2026: percorso, altimetria e planimetria ufficiali

Manca una settimana al Gran Piemonte 2026: giovedì 8 ottobre è infatti in programma la 110ª edizione della storica classica piemontese, quest’anno con partenza da Asti e arrivo a Bra.

Lo start è previsto da Piazza Vittorio Alfieri ad Asti alle 12:00, con il km0 fissato alle 12:10. Dopo pochi chilometri nell’Astigiano, la corsa entrerà nella provincia di Cuneo, cuore di questa edizione,e attraverserà i seguenti comuni: Canale, Corneliano d’Alba, Alba, Diano d’Alba, Borgomale, Lequio Berria, Albaretto della Torre, Sinio, Roddino, Dogliani, Farigliano, Carrù, Bene Vagienna, Lequio Tanaro e Narzole. A circa sessanta chilometri dal termine, il gruppo entrerà poi in un circuito finale da ripetere due volte, che comprenderà le località di La Morra, Cherasco e Bra. L’arrivo, in Corso Giuseppe Garibaldi, è previsto in una fascia compresa tra le 16:15 e le 16:45, in base alla media oraria tenuta dai corridori.

Il percorso, lungo 185 chilometri con ben 2500 metri di dislivello, presenterà numerose asperità altimetriche, tra cui le salite di Manera (4,8 km al 6.2%), Tre Cunei (8,0 km al 4.0%) e Roddino (5,5 km al 4.9%). A decidere la gara sarà però, con tutta probabilità, la doppia ascesa a La Morra, un’erta lunga 7 chilometri con pendenza media del 3.8%. L’ultimo scollinamento avverrà a 13,5 km dal traguardo. Negli ultimi 2000 metri la strada tornerà a salire con punte dell’8%, per poi spianare nel rettilineo conclusivo.

Nella passata edizione, andata in scena da Dogliani ad Acqui Terme, trionfò il messicano Isaac Del Toro, che si impose sullo svizzero Marc Hirschi e sull’olandese Bauke Mollema grazie a una splendida azione sulla seconda ascesa a Castelletto d’Erro. Nell’albo d’oro della competizione figurano ben 82 vittorie italiane; l’ultima affermazione azzurra è datata 2023 quando, sul traguardo di Favria, vinse il lombardo Andrea Bagioli.

Quest’anno, al via saranno presenti 25 squadre, suddivise in 15 formazioni World Team e 10 Pro Team. La start list, che verrà ufficializzata nei prossimi giorni, si preannuncia di primissimo livello: per molti partecipanti il Gran Piemonte potrebbe essere il banco di prova finale prima del Giro di Lombardia, ultimo grande appuntamento stagionale in programma sabato 10 ottobre.

La gara verrà trasmessa in diretta Tv sulle reti Rai ed Eurosport.

In tutta la giornata di giovedì 8 ottobre sono previste variazioni alla viabilità nei comuni coinvolti dalla corsa ciclistica.