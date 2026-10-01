PADEL FEMMINILE / Storico risultato in Coppa Italia Tpra per il Bra, sconfitto solo in finale

Dopo aver vinto il master provinciale e quello regionale a Torino a luglio, la qualificazione alle finali nazionali della Coppa Italia Tpra poteva già considerarsi un grandissimo risultato ed un onore per il club braidese, pronto a rappresentare il Piemonte in questa competizione.

Quindici squadre in rappresentanza di altrettante regioni Italiane si sono sfidate a Grosseto per l'evento "principe" del circuito a squadre Fitp Tpra.

Dopo un ottavo di finale passato grazie ad un bye, essendo teste di serie, le ragazze braidesi hanno affrontato ai quarti le marchigiane del Dream Padel Club. Dopo un primo match perso, le coppie Oricco/Bragagnolo e Dellavalle/Mattalia hanno riibaltato il risultato, raggiungendo così la semifinale contro la fortissima squadra Ravennate del Russi Sporting Club.

Dopo una bella vittoria di Oricco Dellavalle, le ravennati hanno pareggiato i conti su Bragagnolo-Murialdo e nel match di spareggio Silvia Ravina e Sofia Oricco hanno realizzato il miracolo andando a vincere una partita rocambolesca.

In finale le braidesi hanno affrontato la squadra milanese del Padel Land. Le lombarde hanno dimostrato di avere qualche energia in più, andando a vincere per 2-0.

Grandi complimenti comunque alle sette ragazze braidesi Silvia Bragagnolo, Michela Dellavalle, Sofia Oricco, le sorelle Giorgia e Sara Murialdo, Michela Mattalia, Silvia Ravina per il raggiungimento di un risultato storico.



