Bra: al via l'attività dello sportello Cogesi, ospitato in municipio

A partire dal 1° ottobre 2026, CO.GE.S.I. (società consortile pubblica per il Servizio Idrico Integrato dell'ATO4 Cuneese) è subentrata ufficialmente a Egea Acque nella gestione della rete idrica e dell'acqua nel Comune di Bra, operando tramite la sua società operativa SISI srl, già interamente pubblica.

"Siamo felici di ospitare questo nuovo sportello all'interno del Palazzo Municipale – dichiara il sindaco Gianni Fogliato, che questa mattina ha dato il benvenuto alla nuova attività insieme al presidente del consiglio di amministrazione CO.GE.S.I. Emanuele Di Caro e alla consigliera comunale delegata al Servizio Idrico Integrato Bruna Sibille –. Questo ci permette di assicurare ai cittadini un vero e proprio servizio di prossimità, facilmente accessibile per qualsiasi necessità legata alla gestione dell'acqua".

I nuovi sportelli di CO.GE.S.I. scrl sono operativi in piazza Caduti per la Libertà 14, ospitati presso il Palazzo Municipale, accanto all'Ufficio Affissioni, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 e il venerdì, dalle 8.30 alle 14.

Per informazioni, gli utenti possono rivolgersi ai seguenti recapiti:

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800.194.065

NUMERO VERDE SEGNALAZIONE GUASTI e PRONTO INTERVENTO 800.50.50.40

SITO WEB www.cogesi.it

E-MAIL servizio.clienti@cogesi.it

SPORTELLO BRA, piazza Caduti per la Libertà 14 c/o uffici comunali

Lunedì: CHIUSO

Martedì: CHIUSO

Mercoledì: 8:30-12:30 – 14:00-16:00

Giovedì: CHIUSO

Venerdì: 8:30-14:00

Gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per la gestione completa del servizio idrico integrato.