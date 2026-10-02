Nuovi spazi pubblici nelle Langhe: finanziati dal GAL Langhe e Roero Leader dieci progetti di riqualificazione

Nella seduta del 29 settembre 2026, il Consiglio di Amministrazione del GAL Langhe Roero Leader ha approvato la graduatoria definitiva del Bando n. 1/2026 “SRD07.5 – Infrastrutture pubbliche per la collettività”, volto a recuperare, riqualificare o adeguare infrastrutture pubbliche per ospitare servizi rivolti alla popolazione locale. La dotazione del Bando, inizialmente pari a 400 mila euro, è stata incrementata – attraverso una riprogrammazione dei fondi sul Piano Finanziario del GAL – fino a raggiungere un contributo pubblico pari a 434.538 euro, consentendo il finanziamento integrale delle dieci domande presentate dai Comuni del territorio del GAL, ritenute tutte meritevoli di accoglimento. Le risorse pubbliche provengono dalla Strategia di Sviluppo Locale LEADER del GAL nell’ambito del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte.

Pubblicato nel febbraio scorso, il Bando, destinato a Comuni o Enti pubblici territoriali in forma singola, sostiene con un contributo a fondo perduto del 70% interventi per la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, socialità, sport e benessere: non semplici opere di riqualificazione, dunque, ma veri e propri progetti di rifunzionalizzazione, pensati per trasformare strutture e spazi esistenti in luoghi accessibili, vissuti e utili alla comunità, in grado di ospitare servizi e attività nuove, inclusive e durature.

I dieci progetti in graduatoria sono relativi ad altrettanti interventi ubicati rispettivamente in Alta Langa (8), Langa del Barolo (1) e Langa del Barbaresco (1). Varie ed interessanti le proposte, che spaziano dal recupero di saloni e strutture polifunzionali da destinare ad attività ricreative, sociali e aggregative, al rinnovo di luoghi di interesse culturale (musei, biblioteche, etc.) per migliorarne fruizione e accessibilità, fino alla riqualificazione o creazione di spazi per ospitare iniziative volte alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali o al benessere degli abitanti, con particolare attenzione alla socializzazione e all'invecchiamento attivo.

Così a Niella Belbo verrà realizzata una nuova realtà museale multimediale, il Museo Ca’ Balun, spazio culturale accessibile, sicuro e innovativo; a Bergolo la “Libreria del Tempo” ospiterà la biblioteca comunale e aree di co-working, per favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale; a Somano un nuovo complesso polifunzionale verrà riqualificato e messo in sicurezza per attività di benessere, ricreative e comunitarie; la sede della Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo sarà efficientata e resa più accessibile; a Cerretto Langhe un elevatore e nuovi allestimenti renderanno il Salone polifunzionale accessibile e utilizzabile per iniziative associative ed eventi pubblici; a San Benedetto Belbo l’“Emporio delle Attività” diventerà una “piazza” della comunità, mercato locale e spazio multifunzionale attrezzato; le sale del Tempio dell’Enoturista e dell’Ex Enoteca del Castello a Barolo verranno rinnovate con nuove dotazioni tecnologiche e arredi mobili, oltre che con un adeguamento funzionale e accessibile; nelle ex scuole di San Donato di Mango sarà realizzato un salone polifunzionale accessibile con cucina attrezzata, area bar, arredi modulari, zona gioco per bambini; sala cucina prevista anche nel piano seminterrato dell’ex canonica di Serravalle Langhe, che sarà trasformato in spazio pubblico per la socialità e l’aggregazione; infine ad Igliano verrà creato un luogo polifunzionale e inclusivo, capace di offrire occasioni di incontro e partecipazione, a sostegno dell’invecchiamento attivo.

Una mappa e una descrizione più dettagliata dei progetti finanziati è disponibile a questo link sul sito web del GAL https://www.langheroeroleader.it/bandi/view/Infrastrutture-pubbliche-per-la-collettivita

La vera novità è rappresentata dalla volontà comune di trasformare gli spazi pubblici in luoghi realmente vissuti, accessibili e multifunzionali, introducendo soluzioni innovative (dotazioni multimediali digitali e inclusive, arredi modulari e flessibili, specifiche illuminazioni tecniche, installazioni artistiche permanenti), con un’attenzione particolare alla sicurezza, al contenimento dei consumi e all’utilizzo di materiali sostenibili e locali: uno sguardo al futuro, insomma, per costruire nuove opportunità di sviluppo a partire dai valori, dall’identità e dalle radici che rendono unico il nostro territorio.

“Siamo particolarmente soddisfatti della qualità dei progetti presentati – sottolinea Massimo Gula, Presidente del GAL Langhe Roero Leader – perché interpretano pienamente le intenzioni con cui abbiamo costruito questo Bando: non finanziare semplicemente strutture, ma contribuire a creare luoghi vivi, animati, fruibili, capaci di favorire la socializzazione e di offrire servizi continuativi e di utilità concreta per le comunità, guardando anche oltre i confini dei singoli Comuni. È questa la direzione che vogliamo mantenere per il futuro, sostenendo investimenti capaci di generare benefici duraturi e di mettere in rete territori e comunità”.