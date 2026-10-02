Vignolo in lutto per la scomparsa di Maria Cristina Martini in Balestra

Vignolo è in lutto per l'improvvisa morte di Maria Cristina Martini in Balestra, avvenuta ieri, giovedì 1° ottobre a 72 anni.

Una notizia che ha colpito profondamente la comunità vignolese, dove Maria Cristina Martini era conosciuta e stimata per la sua presenza discreta e costante nella vita del paese.

Immediato l'abbraccio simbolico dell'intera comunità che ha espresso vicinanza alla famiglia in un sentito messaggio. “Con profondo cordoglio e viva partecipazione, la nostra comunità si unisce al dolore per la scomparsa della signora Maria Cristina Martini. Figura da sempre stimata e presenza costante nel tessuto sociale di Vignolo”. Si evidenzia come abbia accompagnato “con discrezione e dedizione la vita del paese, accanto al marito Gianni Balestra, già assessore del Comune di Vignolo e dell’Unione Montana. In questo momento di improvviso e grave lutto giungano a Gianni e a tutta la famiglia Balestra le più sentite e sincere condoglianze da parte nostra”.

Maria Cristina Martini lascia il marito Gianni, i figli Alessandra e Paolo con Carlotta, i nipoti Matilda, Arianna e Matteo, il fratello Davide, la cognata Rosanna.

Il funerale sarà celebrato sabato 3 ottobre alle 14.30 nella parrocchiale di San Giovanni Battista a Vignolo, con partenza dall’abitazione di via Orti 15. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, venerdì 2 ottobre, alle 20 nella stessa parrocchia.