"Palestinesi sono i tuoi occhi", Saluzzo dà voce a Gaza

l 15 ottobre le compagnie teatrali saluzzesi Teatro del Marchesato e Compagnia teatrale Primoatto, affiancate da Ratatoj Aps e Saluzzo for Gaza, prenderanno parte al progetto artistico nazionale dal titolo "Palestinesi sono i tuoi occhi", volto a usare lo strumento artistico come veicolo di un messaggio di speranza.

"Palestinesi sono i tuoi occhi, il tuo tatuaggio. Palestinesi sono il tuo nome, i tuoi sogni, i tuoi pensieri e il tuo fazzoletto". Queste le suggestive parole che fanno da presentazione al progetto omonimo "Palestinesi sono i tuoi occhi", lanciato dalla compagnia italo-palestinese Anqa per dare vita ad una narrazione collettiva senza confini.

Sei racconti da Gaza che il 15 ottobre risuoneranno in un'inedita prima nazionale in tutto il territorio italiano. Narrazioni di finzione intramate di elementi autobiografici, alcune spiccatamente "crude", altre più simboliche, che ci offrono una testimonianza vivace ed eterogenea sul dramma di Gaza attraverso gli occhi di giovani donne e uomini abituati a vivere nella guerra e segregazione.

Tutto ebbe inizio nel gennaio 2023, quando la compagnia mise in scena a Gaza City "All that's left to me", spettacolo che traeva ispirazione dall'Odissea, il poema del viaggio di ritorno, per raccontare la storia della Palestina, terra nella quale i profughi non possono tornare e dalla quale i giovani non possono partire.

Nell'ottobre dello stesso anno lo spettacolo avrebbe dovuto essere portato in scena in Italia dalla stessa compagnia Anqua, ma l'attacco ad Israele da parte di Hamas rese impossibile il sogno degli attori, e una bomba (esattamente il 15 ottobre) spense la vita di uno di loro Abraham Saidam.

A tre anni da questi terribili fatti, gli attori della compagnia (italiani e gazawi) hanno voluto rendere omaggio al loro amico dando vita ad un nuovo spettacolo, racconto dell'immane tragedia vissuta dal loro popolo. Ancora una volta, a causa delle circostanze, non potranno salire sul palco, ma il 15 ottobre in tutta Italia i brani verranno contemporaneamente letti e interpretati per dar vita a un eco che si muove di città in città, e Saluzzo sarà uno dei luoghi da cui partirà il messaggio.



Il teatro ha sempre avuto il potere di raccontare ciò che spesso rimane ignorato. Con Palestinesi sono i tuoi occhi, chi vive una realtà che il mondo conosce solo attraverso frammenti di notizie, spesso filtrate da interessi politici, potrà far sentire la propria voce.

L'impatto di questo progetto è destinato a proseguire con il film documentario collettivo che sarà realizzato con tutte le rappresentazioni messe in scena, offrendoci un'inedito collage di emozioni e diverse interpretazioni.

L'appuntamento, a ingresso libero, è per giovedì 15 ottobre alle ore 21 presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo.