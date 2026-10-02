Trent'anni di ricordi nel tradizionale raduno degli artiglieri del Gruppo Aosta che fecero il militare a Saluzzo

E' una data sempre importante, ormai da 30 anni. Il fine settimana di sabato 3 e domenica 4 ottobre, radunerà a Saluzzo gli artiglieri da montagna del Gruppo Aosta, in un appuntamento che riporta nella ex Caserma Musso (in piazza Montebello) centinaia di giovani che qui fecero il servizio militare tra il 1951 e il 1991. Trent'anni fa, prima del trasferimento del reparto nella caserma Perotti di Fossano.

Il programma si apre domani (sabato 3) la sera alle 21, al teatro Magda Olivero, con una serata dedicata alla storia del Gruppo Aosta, nato 1887, inquadrato nel Reggimento Artiglieria Alpina, medaglia d’oro al Valor militare unico reparto italiano decorato.

A ripercorrere le vicende del gruppo arrivato nella caserma saluzzese nel 1951 sarà lo storico- divulgatore Franco Giletta, mentre il generale Giacomo Verda, presidente del Comitato artiglieri dell’Aosta ( e negli anni passati istruttore e ufficiale) approfondirà gli aspetti legati alla storia militare.

La colonna sonora sarà data dalle corali Valle Maira e La Reis, con un programma di brani della tradizione delle penne nere. L’ingresso è libero.

Domenica 4 ottobre, si svolgerà il tradizionale raduno, con sfilata e omaggio a tutti i Caduti in piazza Vittorio Veneto e agli Artiglieri del Gruppo “Aosta”, in piazza Montebello.

All’interno della ex Caserma Musso, sarà consegnato al Comune di Saluzzo, un DAE (Defibrillatore).

Seguiranno la funzione religiosa, le foto collettive e il "rancio comunitario" nelle ex scuderie.

Sono già molti gli artiglieri premotati per il raduno quest'anno alla 30° edizione, nella ex Capitale del Marchesato pronti a vivere una giornata di ricordi, stima, amicizia e onore ai caduti con la gioia di ritrovarsi, ancora dopo molti anni.

"Una giornata speciale che andrà a arricchire la memoria di ogni Artigliere da montagna del leggendario Gruppo “Aosta”, sempre nel doveroso ricordo di chi ci ha preceduto". sottolinea Verda.

Ecco il programma

Sabato 3 ottobre

Ore 21: Cori alpini e rievocazione della storia del Gruppo "Aosta" presso il Teatro Magda Olivero

Domenica 4 ottobre

· Ore 9 Afflusso dei partecipanti in piazza Vittorio Veneto (Stazione F.S.).

· Alzabandiera e onori ai Caduti.

· Sfilamento per le vie del centro cittadino verso piazza Montebello e l'ex Caserma "Mario Musso".

· Ore 11: Messa nel cortiletto della Caserma

· Pranzo sociale nelle Scuderie (prenotazione obbligatoria).