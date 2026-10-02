Bando Borgate, dalla Regione Piemonte 450 mila euro per riqualificare Becetto a Sampeyre

Il Comune di Sampeyre ha ottenuto un finanziamento complessivo di 450.000 euro nell'ambito del Bando Borgate 2025 della Regione Piemonte per un importante intervento di riqualificazione della borgata Becetto.

Il progetto riguarda le infrastrutture primarie, i sottoservizi e gli spazi pubblici del nucleo abitato, con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità e allo stesso tempo valorizzarne le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche. Il Bando Borgate rientra nell'intervento SRD07, Azione 3 "Reti primarie e sottoservizi" del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. La misura permette ai Comuni montani di intervenire sulle infrastrutture essenziali delle borgate, con opere che possono riguardare le reti elettriche e telefoniche, l'illuminazione pubblica e gli altri sottoservizi, insieme al successivo ripristino delle strade interessate dai lavori.



A Becetto è previsto innanzitutto l'interramento della quasi totalità delle linee aeree elettriche, telefoniche e dell'illuminazione pubblica. I cavi saranno sostituiti da una nuova rete sotterranea composta da cavidotti e pozzetti di ispezione. Le cassette di sezionamento delle reti elettrica e telefonica saranno inserite in strutture di supporto rivestite in acciaio corten e pietra di Luserna a spacco naturale, in modo da ridurne l'impatto visivo.

Sarà inoltre completamente rinnovata l'illuminazione pubblica. Il progetto prevede l'installazione di 31 lanterne a LED in ottone brunito, in stile ex gas, delle quali 15 a parete e 16 su palo. A queste si aggiungeranno cinque proiettori a LED destinati a valorizzare alcuni punti significativi della borgata, tra cui il forno comune in località Valla, la fontana-lavatoio centrale, i viottoli del Paschero e il campanile del Santuario della Madonna Nera. Il nuovo impianto sarà interamente di proprietà e gestione comunale.

Un'altra parte significativa dell'intervento riguarda le pavimentazioni. Le strade e le piazze interessate dai lavori saranno ripristinate utilizzando pietra di Luserna, con cubetti e smolleri posati di coltello. Nelle aree di maggiore interesse e aggregazione, come quelle del Santuario, della fontana, dei piloni votivi e degli incroci, saranno realizzati motivi decorativi nella pavimentazione. Gli stalli di parcheggio saranno delimitati in granito bianco, mentre alcuni brevi viottoli ai margini dell'abitato manterranno la finitura in terra battuta. La posa degli smolleri di coltello consentirà inoltre di ottenere una superficie con buona aderenza, particolarmente importante nei mesi invernali. Nel loro insieme, i lavori permetteranno di eliminare gran parte dei cavi aerei, migliorare l'illuminazione e la percorribilità della borgata e rendere più ordinati e riconoscibili gli spazi di uso collettivo.

Contestualmente sarà realizzato anche un intervento di regimazione delle acque superficiali, con la posa di canalette e caditoie, l'intubamento dei pluviali esistenti e gli allacciamenti necessari. Queste opere non rientrano tra quelle ammissibili al finanziamento regionale e saranno quindi sostenute direttamente dal Comune di Sampeyre con fondi propri.



«Becetto conserva un impianto e degli spazi che meritano di essere tutelati con interventi capaci di migliorare i servizi senza alterare l'identità della borgata – dichiara il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone –. Qui si trova anche un importante santuario storico, che nei secoli scorsi è stato meta devozionale di numerosi pellegrini e che ancora oggi richiama molti fedeli. Negli ultimi anni il Comune e la Diocesi di Saluzzo sono intervenuti sul santuario con lavori di restauro conservativo e il progetto del Bando Borgate si inserisce quindi in un tessuto sociale vivo e attivo, dove sono presenti anche attività ricettive e turistiche. Sono molto riconoscente alla Regione Piemonte e all'assessore Marco Gallo in particolare per l'attenzione che viene riposta nel mantenimento, recupero e riqualificazione delle nostre borgate di montagna. Il progetto, che dimostra anche la capacità del nostro Ufficio Tecnico di intercettare bandi e di presentare richieste di finanziamento ben scritte e ragionate, permette di lavorare per una riqualificazione complessiva di Becetto che avrà ricadute concrete per residenti, proprietari di seconde case e turisti».



Il progetto era stato inizialmente finanziato per 297.113,42 euro, ma un successivo incremento delle risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte ha consentito di assicurare la copertura integrale dell'importo previsto, pari a 450.000 euro. La Regione ha infatti aggiunto 934.500 euro alla dotazione del Bando Borgate 2025, portandola da 2 milioni a 2.934.500 euro e rendendo così possibile il finanziamento di tutti i dieci progetti ammessi in graduatoria. L'integrazione comprende 484.500 euro di fondi integrativi "Top up 70-30" e 450.000 euro di fondi cofinanziati.

Per Sampeyre si tratta del secondo importante intervento sostenuto, in diverse annualità, attraverso la stessa misura regionale dedicata alle borgate. In precedenza, il Comune aveva infatti ottenuto circa 720.000 euro per la riqualificazione di Villaretto: il nuovo finanziamento destinato a Becetto consente quindi di proseguire un percorso già avviato di recupero e valorizzazione dei nuclei storici del territorio comunale.