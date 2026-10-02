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Cronaca | 02 ottobre 2026, 13:18

Mortale di Montaldo Mondovì: positivo all'alcoltest l'uomo alla guida del furgone

Nel sinistro è deceduto l'infermiere fossanese Manolito Werner Wachtel

Mortale di Montaldo Mondovì: positivo all'alcoltest l'uomo alla guida del furgone

Svolta nelle indagini sul tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio a Montaldo Mondovì, in cui ha perso la vita Manolito Werner Wachtel, 55 anni, infermiere dell’Asl residente a Fossano.

L’uomo si trovava alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un furgone. 

A seguito dei rilievi e degli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine, l’autista del mezzo pesante è risultato positivo all’alcoltest. L'esito della spirometria dovrà essere confermato dalle controanalisi, al momento non ancora disponibili. 

Nei confronti dell'uomo, un 29enne ligure, è scattata la denuncia a piede libero per omicidio stradale.

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