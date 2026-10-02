"Laudato sie", al Santuario degli Angeli di Cuneo l'arte celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Dal 18 settembre al 25 ottobre 2026, in occasione dell'Anno Santo per l'ottavo centenario del transito e della morte di San Francesco d'Assisi (1226‑2026), il Santuario Madonna degli Angeli promuove "LAUDATO SIE", un allestimento artistico di profonda spiritualità e straordinaria attualità.
Nel corridoio laterale, espongono pittori, scultori e creativi a proporre le proprie opere dedicate alla vita e al pensiero di San Francesco.
Presso la Cappella del Crocefisso, il primo presepe "Eucaristico" ambientato a Greccio nel 1223.
Un'occasione unica per intrecciare il linguaggio dell'arte con una riflessione universale sulla pace, la fraternità e la speranza.