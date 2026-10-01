A Busca un momento di confronto, ascolto e condivisione per la festa dei nonni

In occasione della festa dei nonni, la Consulta delle famiglie di Busca desidera valorizzare il ruolo dolce e importante che i nonni svolgono, ogni giorno, nella vita delle famiglie e dei bambini in particolare.

Per fare ciò, propone una serata dal titolo "In punta di piedi".

Sarà un momento di ascolto, confronto e condivisione dedicato al rapporto tra nonni e nipoti, alla cura e delicatezza che ogni giorno i nonni regalano, con la loro preziosa presenza, ai propri nipoti.

Il confronto ed il dialogo verrà animato da membri della Consulta delle famiglie, con il supporto della counselor buschese Maura Allamando.

L'appuntamento è per venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 presso lo Spazio Incontri di Porta Santa Maria, in Piazza Santa Maria a Busca.

L'ingresso è libero e gratuito, entro i limiti di capienza della sala (non è necessaria prenotazione).