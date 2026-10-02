Rigoletto conquista Cuneo prima ancora del debutto: tutto esaurito al Teatro Toselli [VIDEO INTERVISTA]

Il sipario non si è ancora alzato, ma il primo verdetto è già arrivato: per Rigoletto, in scena sabato 3 ottobre alle 21 al Teatro Toselli, i posti sono esauriti. Un tutto esaurito che premia il Cuneo Classica Festival e conferma l’interesse del pubblico per la grande lirica, dopo l’applaudita apertura di settembre con Carmen di Georges Bizet.

Il festival prosegue così il suo viaggio nel melodramma passando dalla Spagna di Bizet alla corte del Duca di Mantova. Sul palcoscenico prenderà vita uno dei titoli più celebri di Giuseppe Verdi, una storia in cui potere, inganno, vendetta e amore paterno si stringono attorno alla figura del buffone di corte e alla giovane Gilda, fino a un epilogo di travolgente intensità.

La produzione riunisce l’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al Concorso Internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello 2025 e il Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Il coordinamento artistico del liceo è affidato a Nina Monaco, il maestro collaboratore è Lorenzo Martini, mentre Andrea Elena firma regia e narrazione. La direzione artistica del festival è di Roberto Punzi. L’allestimento nasce in coproduzione con l’Asociación Lírica Luis Mariano de Irun, in Spagna, e l’Associação Cultural – Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto, in Portogallo, con la collaborazione del Liceo Artistico Ego Bianchi, della Maison de la Danse e dell’AFP di Cuneo. La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo con Amici per la Musica di Cuneo e il contributo della Fondazione CRC.

La video intervista: il racconto dietro le quinte

Ad accompagnare la presentazione dello spettacolo c’è la nostra video intervista ad Andrea Elena e Roberto Punzi. Regista e direttore artistico raccontano il lavoro che ha portato Rigoletto al Toselli, il dialogo tra professionisti e giovani talenti e la scelta di avvicinare il pubblico all’opera attraverso una messa in scena capace di valorizzare insieme musica, parola e teatro. Il sold out, sottolineano, è un segnale importante: la lirica continua a parlare alla città e a coinvolgere spettatori di generazioni diverse.

Guarda la video intervista al regista Andrea Elena e al direttore artistico Roberto Punzi.

Ripresa e montaggio a cura di Simone Di Luccio

Le prime anticipazioni per dicembre

Nell’intervista Punzi guarda anche oltre il festival e regala qualche anticipazione sul cartellone di dicembre. Al Palazzetto dello Sport è atteso il ritorno di Arturo Brachetti, maestro del trasformismo e artista capace di unire teatro, illusionismo e fantasia. Accanto a questo appuntamento è prevista anche una nuova proposta pensata per i giovanissimi. Titoli, date e dettagli saranno comunicati prossimamente, ma le prime indiscrezioni delineano già un dicembre all’insegna dello spettacolo per pubblici diversi.

Prima degli appuntamenti di dicembre, il Cuneo Classica Festival si chiuderà giovedì 15 ottobre alle 21 al Teatro Toselli con CanTango, spettacolo di e con il tenore Fabio Armiliato. Con lui saliranno sul palco Fabio Mocata al pianoforte, Marta Leung alla voce del tango e i maestri ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.promocuneo.it.

Intanto, l’appuntamento è per sabato sera al Toselli. Con il teatro già tutto esaurito, Rigoletto si prepara a trasformare il successo al botteghino in una nuova serata di grande musica per Cuneo.