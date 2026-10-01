La Casa di Riposo Ottolenghi ad Alba si apre alla città: a ottobre letture, yoga e attività motoria

Dopo la pausa estiva, la Residenza per Anziani A. B. Ottolenghi di Alba torna ad aprire le proprie porte alla città. A ottobre riparte "La Casa di Riposo come Spazio di Comunità", il progetto finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando Invecchiamento Attivo, con un calendario che affianca agli incontri di lettura due proposte dedicate al movimento e al benessere.

L'idea alla base dell'iniziativa è trasformare sempre più la Residenza in uno spazio aperto al quartiere e alla comunità, da frequentare non soltanto in caso di necessità. Le attività coinvolgono gli ospiti della struttura, ma sono rivolte anche alle persone del territorio che desiderano trascorrere del tempo insieme, partecipare alle proposte e trovare nuove occasioni di socialità.

Si riparte con i Momenti di Lettura, curati dall'Associazione Manganum. Gli appuntamenti sono in programma martedì 13, 20 e 27 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30, alla Residenza Ottolenghi, con ingresso da strada Romano. Gli incontri propongono momenti di lettura condivisa in un contesto informale e aperto a tutti.

Il venerdì porta invece due nuove attività settimanali. Al mattino spazio allo yoga per anziani, con sedute adattate ai ritmi e alle caratteristiche della terza età attraverso esercizi dolci di respirazione, mobilità articolare e rilassamento. Non sono richieste esperienza precedente o una particolare preparazione fisica.

Nel pomeriggio sarà invece la volta della "Palestra di Vita", dedicata all'attività motoria leggera e alla socialità, con l'obiettivo di contribuire a mantenere mobilità e autonomia e, allo stesso tempo, offrire un'occasione per incontrarsi e stare insieme.

Tre proposte differenti unite dallo stesso obiettivo: fare della Residenza Ottolenghi un luogo di incontro anche per chi vive fuori dalla struttura, favorendo socialità, movimento, benessere e relazioni tra generazioni.