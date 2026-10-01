Cuneo Organ Festival, concerto benefico per portare la musicoterapia in altri reparti dell'ospedale

Anche la 38esima edizione del Cuneo Organ Festival conferma l’aspetto sociale e solidale dell’iniziativa con il concerto benefico in collaborazione con la Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Cuneo ETS che si terrà sabato 10 ottobre, alle 21, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Nizza.

Ulfert Smidt porterà il pubblico “Tra lo Jugendstil e l’Art Nouveau in Germania e Francia”.

Per informazioni scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com .

“Fondazione Ospedale Cuneo ETS è lieta di essere stata scelta anche per questa edizione del Cuneo Organ Festival quale beneficiaria di una serata con finalità filantropiche – sottolinea la presidente Silvia Merlo– È per noi un onore poter essere inseriti all’interno di un programma così prestigioso per presentare alla cittadinanza i progetti e le iniziative in corso. Un ringraziamento veramente sentito agli organizzatori per la sensibilità che da sempre dimostrano verso la nostra Fondazione, impegnata a promuovere la salute, i percorsi di cura e gli alti livelli di umanizzazione che caratterizzano le eccellenze del nostro Ospedale. I fondi che verranno raccolti saranno destinati a proseguire anche nel prossimo anno i percorsi di Musicoterapia già avviati con ottimi risultati terapeutici, estendendoli oltre che nella Terapia Intensiva Neonatale e nel reparto di Pediatria anche nella Psichiatria e nella Neuropsichiatria infantile”.

Programma:

César Franck (1822-1890) Grand Chœur in Mi B maggiore

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio-Corale Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 Preludio-Corale Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 Toccata in Fa maggiore BWV 540

Max Reger (1873-1916) Melodia in Si maggiore Intermezzo in La minore, op. 59

Leoš Janáček (1854-1928) Toccata per organo (dalla Messa Glagolitica, 1926)

Louis Vierne (1870-1937) Étoile du soir (dai Pièces des Fantaisie, op. 54)

César Franck Final in Si bemolle maggiore