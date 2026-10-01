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Eventi | 01 ottobre 2026, 15:49

Cuneo Organ Festival, concerto benefico per portare la musicoterapia in altri reparti dell'ospedale

Sabato 10 ottobre alle 21 l'organista Ulfert Smidt suonerà nella chiesa del Sacro Cuore di via Nizza, con un programma "Tra lo Jugendstil e l'Art Nouveau in Germania e Francia". Il ricavato andrà alla Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle

Ulfert Smidt

Ulfert Smidt

Anche la 38esima edizione del Cuneo Organ Festival conferma l’aspetto sociale e solidale dell’iniziativa con il concerto benefico in collaborazione con la Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Cuneo ETS che si terrà sabato 10 ottobre, alle 21, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Nizza. 

Ulfert Smidt porterà il pubblico “Tra lo Jugendstil e l’Art Nouveau in Germania e Francia”. 

Per informazioni scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com.

“Fondazione Ospedale Cuneo ETS è lieta di essere stata scelta anche per questa edizione del Cuneo Organ Festival quale beneficiaria di una serata con finalità filantropiche – sottolinea la presidente Silvia Merlo– È per noi un onore poter essere inseriti all’interno di un programma così prestigioso per presentare alla cittadinanza i progetti e le iniziative in corso. Un ringraziamento veramente sentito agli organizzatori per la sensibilità che da sempre dimostrano verso la nostra Fondazione, impegnata a promuovere la salute, i percorsi di cura e gli alti livelli di umanizzazione che caratterizzano le eccellenze del nostro Ospedale. I fondi che verranno raccolti saranno destinati a proseguire anche nel prossimo anno i percorsi di Musicoterapia già avviati con ottimi risultati terapeutici, estendendoli oltre che nella Terapia Intensiva Neonatale e nel reparto di Pediatria anche nella Psichiatria e nella Neuropsichiatria infantile”.

Programma:

César Franck (1822-1890) Grand Chœur in Mi B maggiore

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludio-Corale Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649 Preludio-Corale Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 Toccata in Fa maggiore BWV 540 

Max Reger (1873-1916)  Melodia in Si maggiore Intermezzo in La minore, op. 59 

Leoš Janáček (1854-1928)  Toccata per organo (dalla Messa Glagolitica, 1926) 

Louis Vierne (1870-1937)  Étoile du soir (dai Pièces des Fantaisie, op. 54) 

César Franck Final in Si bemolle maggiore

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