Borgo San Dalmazzo festeggia i nonni: domenica pomeriggio musica, torte e foto con i nipoti

Domenica 4 ottobre, alle ore 16, il Salone parrocchiale di San Dalmazzo, con ingresso da via Vittorio Veneto, si animerà per un pomeriggio dedicato alle persone più speciali: i nonni e le nonne!

Sarà una festa gratuita e aperta a tutti, all'insegna della musica, della convivialità e dello stare insieme. Ad accompagnare il pomeriggio ci saranno i canti con Michelangelo Pepino accompagnato al pianoforte da Lorenzo Martini, il truccabimbi e momenti di intrattenimento. Non mancheranno un buon caffè e una fetta di torta, da gustare in compagnia, tra sorrisi e chiacchiere.

L'invito è rivolto a tutti: portate con voi i vostri nipoti e venite a trascorrere qualche ora in allegria, per celebrare quel legame unico e prezioso tra generazioni.

A rendere ancora più speciale l'appuntamento ci sarà anche Munsy, che arriverà dalla collina a bordo del suo inseparabile monopattino, pronto a fare festa insieme a grandi e piccoli!

Durante il pomeriggio sarà inoltre realizzato uno shooting fotografico con Veruschka Verista, fotografa freelance, dedicato a nonni e nipoti: un'occasione per fermare in uno scatto sorrisi, abbracci e momenti condivisi.

Perché una fotografia non è soltanto un'immagine: diventa un ricordo indelebile, capace di custodire emozioni e momenti che il tempo non cancella.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Monserrato e dal Comune di Borgo, con la collaborazione della Parrocchia di San Dalmazzo.