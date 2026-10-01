A Ceresole d'Alba va in scena "Io, Francesco": uno spettacolo per ripercorrere la vita del santo di Assisi

In occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, la comunità di Ceresole d'Alba si appresta a ricordarne la figura con uno speciale appuntamento teatrale. Sabato 3 ottobre, alle ore 21 presso il Teatro "San Giovanni Battista" in piazza Vittorio Emanuele andrà in scena lo spettacolo "Io, Francesco".

L'evento, a ingresso libero, è organizzato dalla compagnia teatrale "Der Roche" di Montaldo Roero in collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Ceresole d'Alba, con il sostegno di Banca d'Alba. La regia è firmata da Gianpaolo Montisci, la sceneggiatura è di Angela Prestianni.

Sul palcoscenico sarà impegnato un cast composito che affianca ai membri della compagnia roerina alcuni giovani del territorio. La figura del santo di Assisi sarà interpretata da Beppe Albertino di Novello, affiancato dalla giovanissima ceresolese Agata Colnago nel ruolo di santa Chiara. La narrazione sarà condotta dal personaggio di Tommaso da Celano, interpretato da Paolo Montisci, mentre la colonna sonora sarà eseguita dal vivo dalle musiciste braidesi Vera Caratto e Viola Caratto. Il cast comprende inoltre Carlo Benedetto, Mario Saglia, Carlo Ruscazio, Renzo Bertorello, Alberto Ceratto, Carla Caviola, Valter Coraglia, Graziella Carando, Marina Bogliolo e Nadia Rista.

La rappresentazione segna ufficialmente l'avvio della stagione teatrale della Biblioteca Civica di Ceresole d'Alba.