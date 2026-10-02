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Eventi | 02 ottobre 2026, 08:02

Manta, arriva il primo Poetry Slam del Saluzzese: tre minuti a testa e solo la forza delle parole

Venerdì 6 novembre, alle 21, a Santa Maria del Monastero la sfida di poesia performativa organizzata da Primo Atto e Granda in Rivolta, valida per il campionato della Lega Italiana Poetry Slam

Manta, arriva il primo Poetry Slam del Saluzzese: tre minuti a testa e solo la forza delle parole

Il Saluzzese avrà il suo primo Poetry Slam. Lo organizza la Compagnia Teatrale Primo Atto con Granda in Rivolta, nell'ambito della rassegna "In Scena". La gara è valida per il campionato 2026/27 della L.I.P.S., la Lega Italiana Poetry Slam. La serata è dedicata alla poesia performativa, alla creatività e alla forza delle parole.

L'appuntamento è per venerdì 6 novembre, alle 21, nella chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta. L'evento conta per il Campionato Italiano L.I.P.S. 2027.

Le regole sono semplici e rigorose. Ogni concorrente ha tre minuti per recitare i propri versi. Non sono ammessi musica, costumi o oggetti di scena: conta solo la parola. A giudicare le esibizioni sarà una giuria scelta a caso tra il pubblico.

"Non è una gara tra gente che si odia", sottolinea il maestro di cerimonie Federico Raviolo. «La poesia non è competizione. È una gara, ma si fa con amore».

Il termine per le iscrizioni è stato prorogato all'11 ottobre. Le domande vanno inviate all'indirizzo email grandainrivolta@gmail.com.

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