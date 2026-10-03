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Attualità | 03 ottobre 2026, 08:27

Trova uno zainetto con telefono e 400 euro e chiama subito la Polizia municipale: il gesto di un ventenne ad Alba

Il giovane, residente in provincia di Asti, lo ha trovato nella zona del cimitero. Il proprietario, un albese di 70 anni, ha voluto ringraziarlo con una ricompensa anche superiore a quanto previsto dalla legge

Lo zainetto era stato smarrito nei pressi del cimitero di Alba

Lo zainetto era stato smarrito nei pressi del cimitero di Alba

Una di quelle piccole notizie che, in mezzo alla cronaca quotidiana, fanno ben sperare. Uno zainetto trovato nei pressi del cimitero di Alba, un telefono cellulare, un portafoglio con 400 euro e, soprattutto, nessuna esitazione su cosa fare.

Protagonista un ventenne residente in provincia di Asti che, dopo aver trovato lo zainetto, ha immediatamente contattato il Comando della Polizia municipale di Alba. Sul posto è stata inviata una pattuglia, che ha preso in consegna quanto ritrovato e avviato le verifiche per risalire al proprietario.

Lo zainetto apparteneva a un 70enne albese, che è stato contattato e ha potuto recuperare telefono, portafoglio e denaro.

Una restituzione conclusa con un ringraziamento tutt'altro che formale. L'uomo, particolarmente riconoscente per l'onestà dimostrata dal giovane, ha infatti deciso di ricompensarlo in maniera anche più generosa di quanto previsto dalla legge.

d.v.

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