Turismo, Bongioanni: "Il Piemonte prima regione italiana presente a Ithic"

Il Piemonte è la prima regione italiana in assoluto ad aver partecipato con una propria rappresentanza istituzionale a Ithic (Italian Hospitality Investment Conference), il più grande evento europeo dedicato ad attrarre investimenti sul fronte dell'ospitalità turistica, che si è tenuto il 30 settembre e 1° ottobre in un grande hotel di Milano.

A illustrare ai potenziali investitori i numeri, le eccellenze e le opportunità del Piemonte turistico è stato l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che spiega: «Partecipare come Regione Piemonte a Ithic è una scelta mirata in un momento in cui il turismo piemontese vola al di sopra di ogni aspettativa e di ogni precedente risultato. Un percorso che si sposa con la promozione in Italia e all'estero dell'agroalimentare e con l'aver portato stabilmente i grandi eventi sportivi in Piemonte per dare un respiro internazionale a una regione che lo merita. Abbiamo incontrato fondi e gruppi importanti in un momento in cui stanno aumentando di migliaia e migliaia i posti letto in Piemonte grazie a nuovi investimenti. Ma è un percorso che non si deve fermare, deve ancora crescere. E la nostra presenza è stata strategica e funzionale a questo obiettivo».

Ithic, giunta quest'anno all'ottava edizione, ha come tema centrale l'individuazione delle opportunità più rilevanti e attuali nel settore immobiliare alberghiero, con l'invito ad accelerare il proprio sviluppo in Italia anche in relazione ai nuovi scenari geopolitici, economici e alle nuove condizioni di mercato. La conferenza riunisce a cadenza annuale investitori, sviluppatori, operatori e grandi e piccoli marchi del settore dell'ospitalità. Un appuntamento che rappresenta un'importante occasione di confronto sulle strategie di investimento nel comparto alberghiero e sulle prospettive di sviluppo del mercato, attraverso il punto di vista dei diversi protagonisti della filiera.

Due giornate di confronto, approfondimento e incontri, con oltre 70 speaker e 1.380 professionisti, di cui oltre il 40% proveniente dall'estero, che hanno consentito di individuare nuove prospettive e opportunità di collaborazione e di investimento. Nello Spazio Piemonte, curato da Visit Piemonte, accanto alla Regione hanno partecipato l'Atl Langhe Monferrato e Roero e Ceipiemonte. Nel corso delle due giornate si sono svolti incontri con importanti catene alberghiere, alcune delle quali già presenti sul territorio piemontese e che potrebbero irrobustire la loro presenza, e con investitori e operatori finanziari interessati a individuare nuove destinazioni in crescita, nuove occasioni di investimento e progetti capaci di qualificare e ampliare ulteriormente l'offerta turistica regionale.



