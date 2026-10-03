Controlli sulle strade di Alba, sette veicoli senza assicurazione. Recidivo alla guida senza patente: denunciato

Con l'intensificarsi del traffico sulle strade di Alba aumentano anche i controlli dinamici sulla circolazione da parte della Polizia municipale. Le verifiche degli ultimi giorni hanno portato al sequestro di sette veicoli risultati privi di copertura assicurativa, mentre una patente è stata sospesa per la recidiva nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
A fare il punto è il vicecomandante della Polizia municipale di Alba Paolo Tosco. Tra gli interventi effettuati figura anche quello nei confronti di un trentenne residente nel Roero, fermato mentre guidava un maxiscooter senza patente.
Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero, dal momento che era già stato fermato durante l'estate, per la stessa violazione, dagli agenti della Polizia Locale di Guarene. In caso di prima contestazione la guida senza patente comporta una sanzione amministrativa di 5.100 euro; la reiterazione della violazione comporta invece il deferimento alla Procura della Repubblica.