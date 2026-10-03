Switcher arriva ad Alba: con Ilaria D’Amico l’empowerment femminile prende forma nelle “Autentiche Relazioni”

Dopo gli incontri con Concita De Gregorio, Evelina Christillin e Lucia Fracassi, Switcher – Scuola per eroine e antieroine di oggi e di domani arriva ad Alba e, per l’occasione, apre eccezionalmente le proprie porte a tutti, donne e uomini.

Venerdì 16 ottobre alle 21, nella Chiesa di San Domenico, la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico sarà protagonista del terzo appuntamento del percorso ideato da Confindustria Cuneo per indagare i passaggi, le scelte e le esperienze che possono generare cambiamento nella vita personale e professionale.

A dialogare con lei sarà Stefania Soma, che accompagna gli incontri della rassegna.

La serata si inserisce nel programma della 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma dal 10 ottobre al 6 dicembre, e ne raccoglie in modo particolare il tema scelto per l’edizione 2026: “Autentiche Relazioni”.

Un filo conduttore che la Fiera declina attraverso il rapporto tra persone, territorio, comunità, imprese e cultura, mettendo al centro una rete di relazioni costruite nel tempo e capace di dare alla manifestazione una dimensione internazionale. Proprio il tema delle relazioni rappresenterà il punto d’incontro tra lo spirito della Fiera e quello di Switcher. Il progetto di Confindustria Cuneo nasce infatti per raccontare quei momenti in cui esperienze, incontri e consapevolezze determinano uno “switch”: un passaggio capace di modificare il modo in cui una persona guarda a sé stessa, alle proprie possibilità e al rapporto con gli altri.

«Switcher nasce dall’idea che l’empowerment femminile non si esaurisca in un confronto tra donne, perché il cambiamento diventa reale quando coinvolge anche chi condivide con loro luoghi di lavoro, responsabilità e scelte – dichiara Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo –. Per questo l’appuntamento di Alba, eccezionalmente aperto a tutti, rappresenta un passaggio importante del nostro percorso. Con Ilaria D’Amico vogliamo ragionare su esperienze, consapevolezza e capacità di affermare il proprio valore, ma anche su quanto la qualità dei rapporti che costruiamo incida sulle nostre possibilità di crescere e di cambiare. È in questo senso che Switcher interpreta il tema delle “Autentiche Relazioni”: come una responsabilità condivisa, che riguarda donne e uomini».

Ad Alba, la voce di Ilaria D’Amico consentirà di proseguire questa riflessione attraverso una storia professionale costruita tra informazione, televisione, sport e racconto della contemporaneità. L’incontro sarà dedicato al valore delle esperienze, della consapevolezza e della crescita, ma anche al ruolo che le relazioni assumono nelle scelte e nei momenti di trasformazione.

«Il tema Autentiche Relazioni trova in Switcher una declinazione particolarmente significativa, perché pone al centro il valore del dialogo, dell'esperienza e della crescita individuale come elementi fondamentali per costruire comunità più consapevoli e inclusive - dichiara Stefano Mosca, direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba –. Siamo lieti di accogliere un appuntamento che arricchisce il programma culturale della Fiera e offre al pubblico uno spazio di dialogo su temi di grande attualità, capaci di stimolare riflessioni e nuove consapevolezze».

L’appuntamento albese è realizzato in collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Famija Albeisa ed è aperto a tutti previa prenotazione all’indirizzo: https://bookeo.com/confindustriacuneo

Il percorso di Switcher proseguirà l’11 novembre a Cuneo, con Concita De Gregorio ed Erica Mou, per l’ultimo appuntamento della rassegna, all’interno del festival letterario “Scrittorincittà”.