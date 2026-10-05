Il grazie della famiglia di Maria Cristina alla comunità di Vignolo: «La vostra vicinanza ci ha commossi»

Dopo la scomparsa improvvisa di Maria Cristina Martini in Balestra a Vignolo, riceviamo e pubblichiamo il sentito ringraziamento della famiglia per il profondo e vasto cordoglio ricevuto.

Il nostro grazie per Maria Cristina.

Giovanni, Alessandra e Paolo, unitamente ai familiari tutti, desiderano ringraziare con affetto e gratitudine tutta la comunità di Vignolo.

La perdita della nostra cara Maria Cristina ha lasciato un vuoto immenso, ma la vostra vicinanza ci ha commossi. Grazie per ogni gesto di affetto, per le parole di conforto, per i fiori, i messaggi e le preghiere.

Grazie agli amici, ai vicini di casa, a chi ha conosciuto e voluto bene a Maria Cristina e non ha voluto farci mancare il suo sostegno.

Un ringraziamento particolare al Parroco per la celebrazione e per le parole di conforto.

Le offerte raccolte saranno devolute a sostegno dell'orfanotrofio di Poovanipattu, nel Tamil Nadu, gestito da Don Samy, che abbiamo avuto l'onore di conoscere e di avere come parroco nella nostra comunità, e che con dedizione, insieme alle operatrici della struttura, si prende cura dei neonati abbandonati.

Non potendo raggiungere tutti personalmente, affidiamo a TargatoCN il nostro più sentito grazie.

Giovanni, Alessandra, Paolo e familiari