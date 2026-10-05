Busca, lo Sportello Salute cambia orario: il martedì torna aperto al pomeriggio

Da domani, martedì 6 ottobre, lo Sportello Salute Busca, per le istanze contro le liste d’attesa, modifica l’orario di apertura: il martedì torna attivo al pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30), mentre il venerdì mantiene invariato l’orario, dalle 9.30 alle 11.30.
Inoltre, per rispondere alle crescenti richieste della popolazione, evitando le lunghe code che talvolta si formano negli orari previsti, nonché venire incontro al maggior numero di cittadini, anche per il mese di ottobre è programmata un’apertura serale straordinaria, che si svolgerà giovedì 22 settembre, dalle 20.30 alle 22.30.
Lo Sportello ha sede presso i locali della Ex-Scuola Elementare ‘C. Michelis’, vicino al Municipio.
Per info sportellosalutebusca@gmail.com