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Economia | 05 ottobre 2026, 18:00

Primaria agenzia assicurativa sul territorio ricerca Consulente Assicurativo

Scopri i requisiti richiesti, l’offerta e come candidarti

Primaria agenzia assicurativa sul territorio ricerca Consulente Assicurativo

Primaria agenzia assicurativa con sede a Fossano ricerca Consulente Assicurativo, motivato, ambizioso e con voglia di fare

La persona che ricoprirà il ruolo di consulente assicurativo opererà a Dogliani e zone limitrofe. 

Si occuperà della consulenza ai clienti privati e aziende, analizzando i loro bisogni di protezione e individuando le soluzioni assicurative più adatte. 

La persona sarà responsabile dello sviluppo di nuove relazioni commerciali e del mantenimento di rapporti duraturi con un portafoglio già consolidato, garantendo un servizio professionale e orientato alla fiducia. 

Si tratta di un ruolo che richiede autonomia operativa, capacità di lavorare per obiettivi e disponibilità a una formazione continua sui prodotti e sulle normative di settore.

Qualifiche richieste

Il/la candidato/a dovrebbe possedere spiccate attitudini commerciali. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei principali prodotti assicurativi (vita, danni, previdenza, tutela persona) e delle normative di riferimento. In ogni caso la formazione verrà fornita direttamente dall'Agenzia. 

Sono essenziali onestà, trasparenza, attitudine all'ascolto attivo, all'analisi dei bisogni del cliente e alla proposta. 

Richiesto il diploma per le nuove normative di riferimento.

Cosa offriamo

·       Compenso provvigionale

·       Ambiente stimolante

·       Formazione continua

Inviare una piccola descrizione e il proprio CV all'indirizzo: agenziageneralifossano@gmail.com.

I.P.

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