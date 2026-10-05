Primaria agenzia assicurativa sul territorio ricerca Consulente Assicurativo

Primaria agenzia assicurativa con sede a Fossano ricerca Consulente Assicurativo, motivato, ambizioso e con voglia di fare.

La persona che ricoprirà il ruolo di consulente assicurativo opererà a Dogliani e zone limitrofe.

Si occuperà della consulenza ai clienti privati e aziende, analizzando i loro bisogni di protezione e individuando le soluzioni assicurative più adatte.

La persona sarà responsabile dello sviluppo di nuove relazioni commerciali e del mantenimento di rapporti duraturi con un portafoglio già consolidato, garantendo un servizio professionale e orientato alla fiducia.

Si tratta di un ruolo che richiede autonomia operativa, capacità di lavorare per obiettivi e disponibilità a una formazione continua sui prodotti e sulle normative di settore.

Qualifiche richieste

Il/la candidato/a dovrebbe possedere spiccate attitudini commerciali. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei principali prodotti assicurativi (vita, danni, previdenza, tutela persona) e delle normative di riferimento. In ogni caso la formazione verrà fornita direttamente dall'Agenzia.

Sono essenziali onestà, trasparenza, attitudine all'ascolto attivo, all'analisi dei bisogni del cliente e alla proposta.

Richiesto il diploma per le nuove normative di riferimento.

Cosa offriamo

· Compenso provvigionale

· Ambiente stimolante

· Formazione continua

Inviare una piccola descrizione e il proprio CV all'indirizzo: agenziageneralifossano@gmail.com.