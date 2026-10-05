Mondovì, la Rotonda di via Otteria è diventata "Rotonda della pace"

Con una cerimonia breve ma ricca di significato, si è svolta, nel primo pomeriggio di domenica 4 ottobre 2026, presso la rotatoria di Via Otteria, sulla S.P. 12, a Mondovì, la piantumazione dell'ulivo proveniente da Assisi, ricevuto in dono in occasione del passaggio nella Granda della Carovana nazionale della Pace delle ACLI, che lo scorso autunno ha attraversato l'Italia per portare un messaggio di pace, lavoro e giustizia.

Fin dal momento della consegna della piantina al presidente della Provincia, Luca Robaldo, che riveste anche il ruolo di sindaco di Mondovì, era stata condivisa la volontà di individuare un luogo pubblico in cui farla crescere e la scelta è ricaduta sulla rotatoria di Via Otteria, punto di ingresso e uscita dalla città, che è diventata la "Rotonda della Pace", quale segno permanente dell'impegno delle istituzioni e dell'associazionismo a favore della convivenza e del dialogo.

Al momento della messa a dimora, hanno partecipato, oltre al presidente Robaldo, l’assessora Francesca Bertazzoli e la professoressa Laura Gasco, consigliera comunale. Per le Acli erano presenti: la presidente regionale Mara Ardizio, il presidente provinciale Elio Lingua, e il responsabile zonale di Mondovì, Piermario Longo, oltre a Paolo Giordano, vice presidente vicario provinciale; i consiglieri: Ferruccio Dellarovere, Raffaele Fattoruso, Piergiorgio Previotto, Luisa Brignone, Adriana Faule e alcuni soci e presidenti del Circoli Acli della zona di Mondovì.

Il presidente Robaldo ha espresso un vivo ringraziamento alle ACLI non solo piemontesi, cuneesi e monregalesi, ma di tutta Italia per il lavoro che svolgono in ogni settore, nell'aiuto alle persone, soprattutto quelle più in difficoltà. Inoltre ha ringraziato anche per l’aiuto che danno alla Provincia e ai Comuni affinché prestino sempre la dovuta attenzione a tanti temi importanti. “Accogliendo anche l'invito delle Acli – ha affermato - abbiamo costituito un tavolo dedicato alla tematica della Pace, all'educazione civica e alle regole della civile convivenza”.

Di seguito è intervenuta la presidente regionale delle Acli, Mara Ardizio, che ha portato i saluti di tutta la presidenza regionale del Piemonte e ha ringraziato per l'invito il presidente Robaldo, il presidente Lingua e il responsabile Longo, oltre a tutte le Acli di Cuneo per il loro impegno verso il grande numero di soci del loro sistema, che è il più importante a livello regionale. Ha poi sottolineato l’importanza della giornata, ricordando la Carovana della pace delle Acli nazionali dello scorso anno, partita da Palermo e arrivata a Bruxelles, toccando tanti punti d'Italia tra cui Cuneo. “E’ davvero importante parlare di pace – ha detto Ardizio - in questi tempi segnati da troppe guerre, anche per le nuove generazioni, che non dobbiamo lasciare sole, ma dare loro fiducia in un futuro migliore”

Nel suo intervento, il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua, ha ringraziato il Presidente Robaldo per la sensibilità dimostrata in questi mesi, accogliendo le varie proposte che le Acli hanno portato avanti sul territorio. “L’ulivo è un simbolo di pace che arriva da Assisi – ha detto Lingua – e oggi è il 4 ottobre, festa di San Francesco, una persona aperta al dialogo. Le Acli sono presenti con tanti circoli sul territorio, sono dei luoghi di aggregazione sociale, di dialogo e allora vorrei lanciare la proposta di denominarli, oltre che “Circolo Acli”, anche “Casa di pace”.

Longo ha espresso il grazie delle Acli monregalesi e ha ricordato che presto la sede delle Acli di Mondovì sarà trasferita in via Beccaria, più accessibile per i soci. Dopo la piantumazione, il presidente provinciale Lingua ha consegnato una targa al presidente e sindaco Robaldo, all'amministrazione provinciale di Cuneo e comunale di Mondovì, come ringraziamento per aver dedicato la rotatoria di via Otteria al tema della pace, non solo per Mondovì ma per tutta la provincia, con la piantumazione dell'Ulivo di Assisi, come messaggio di pace lavoro e giustizia sociale.