Premi Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, Luca Crosetto: "Solo lavorando insieme affronteremo e usciremo da questi momenti difficili" (FOTO)

Il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, ha ospitato i premi alla Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, con anche i premi Sostenibilità e Innovazione e i sei Sigilli d'Oro 2026.

Una mattinata che sa di impresa, commercio e vita sociale. Patrizia Mellano ha fatto l'introduzione dopo l'inno d'Italia del Conservatorio di Cuneo. ricordando i 100 anni della Casa delle imprese e come quest'anno siano ben 136 le imprese premiate.



Al presidente Luca Crosetto il momento del discorso principale: "Solo lavorando insieme affronteremo e usciremo da questi momenti difficili. Oggi è San Francesco non a caso. Il lavoro non serve solo a guadagnare il pane per la famiglia, ma permette la crescita personale e l'espressione di dignità umana. Olivetti è da riscoprire con la visione di un'impresa umana attenta alla dignità della persona"

Sono intervenuti anche Luca Serale per il Comune di Cuneo, Luca Robaldo presidente della Provincia, Andrea Prete presidente Union Camere Nazionali, Gianpaolo Coscia presidente Union Camere Piemonte ed il presidente della Regione Alberto Cirio.

A seguire le premiazioni

Premi “Sigillo d’Oro 2026”

Vincenzo AMERIO - Artigianato

Ernesto DELLAPIANA - Agricoltura

Luisa FRANDINO - Industria

Sergio MARRO - Cooperazione

Giuliano VIGLIONE- Commercio

Famiglia CERETTO - Cultura

Premio “Sostenibilità e Innovazione 2026”

Michelin Italiana S.p.A.

Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2026”

SETTORE - INDUSTRI

GALLO Lorenzo - Canale

Progettazione, produzone e vendita sistemi di idrocoltura, prodotti per l'agricoltura

SETTORE - COOPERAZIONE

L'ESSERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Borgo San Dalmazzo

Servizi di pulizia e disinfezione, disinfestazione, sanificazione e deratizzazione

EMMANUELE SOC. COOP. SOCIALE - O.N.L.U.S. - Cuneo

Gestione di servizi socio educativi e assistenziali di carattere residenziale e diurno

SETTORE - AGRICOLTURA

ROAGNA Alfredo - Barbaresco Coltivatore diretto

CAFFARO Rosa Angela - Barge Coltivatore dirett

MARCONETTO Elio - Barge Coltivatore diretto

TRECCO Francesco - Barge Coltivatore diretto

BOTTASSO Giuseppe - Beinette Coltivatore diretto

BRUNO Guido - Beinette Coltivatore diretto

FUSTA Valerio - Busca Coltivatore diretto

LOMBARDO Giovanni - Busca Coltivatore diretto

ARIONE Michele - Castiglione Tinella Coltivatore diretto

ALLIONE Mario - Centallo Coltivatore diretto

BELTRITTI Dario - Cervasca Coltivatore diretto

ROCCA Bernardino - Cherasco Coltivatore diretto

TORRENGO Giovanni - Cherasco Coltivatore diretto

PEIRONE Caterina - Chiusa di Pesio Coltivatore diretto

SARDO Rita - Clavesana Coltivatore diretto

ARNEODO Roberto Isidoro - Cuneo Coltivatore diretto

NEGRO Carlo - Dogliani Coltivatore diretto

OCCELLI Sergio - Dogliani Coltivatore diretto

TOSCANO Eufemia - Dogliani Coltivatore diretto

VALLETTI Giacinto - Dogliani Coltivatore diretto

RIBERI Osvaldo - Fossano Coltivatore diretto

DANIELE Elio - Genola Coltivatore diretto

BONELLI Riccardo - Guarene Coltivatore diretto

MARCHISIO Luigina - Guarene Coltivatore diretto

VIBERTI Eraldo - La Morra Coltivatore diretto

PONSO Giovanni - Monasterolo di Savigliano Coltivatore diretto

AIMO Giovanni Pietro - Mondovì Coltivatore diretto

BERNELLI Margherita - Mondovì Coltivatore diretto

DUTTO Pier Carlo - Mondovì Coltivatore diretto

FULCHERI Giuseppe - Mondovì Coltivatore diretto

GAZZOLA Domenico - Mondovì Coltivatore diretto

SOMA' Francesco - Mondovì Coltivatore diretto

SOMA' Matteo - Mondovì Coltivatore diretto

VINAI Sergio – Montaldo di Mondovì Coltivatore diretto

BONGIOVANNI Vittorio - Neviglie Coltivatore diretto

SASIA Franca - Piasco Coltivatore diretto

BARBERO Roberto - Revello Coltivatore diretto

BARRA Elio Michele - Revello Coltivatore diretto

ANGARAMO Giuseppe - Saluzzo Coltivatore diretto

LINGUA Maria Grazia - Saluzzo Coltivatore diretto

RUELLA Monica - Sommariva Perno Coltivatore diretto

CHIALVA Livio - Tarantasca Coltivatore diretto

TIBLE Bruno - Villafalletto Coltivatore diretto

SETTORE - ARTIGIANATO

Famiglia SASSO - Cuneo

Manutenzione e riparazione impianti e macchine elettriche - progettazione e vendita componenti elettromeccanici - servizi di automazione e consulenza energetica dal 1926

NUZZO Pasquale - Alba Parrucchiere per uomo e donna

MANASSERO Marino - Beinette Riparazione e manutenzione carrelli elevatori

RACCA Mauro - Belvedere Langhe Riparazione e manutenzione macchinari e automatismi industriali - elettricista - sgombero neve

BELTRANDO Laura - Borgo San Dalmazzo Estetista

BESSONE Valter - Borgo San Dalmazzo Installazione e riparazione impianti audiovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche

GIRAUDO Ferruccio - Borgo San Dalmazzo Installazione e riparazione impianti audiovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche

PAROLA Luciana - Borgo San Dalmazzo Parrucchiera per uomo e donna

RAVERA Antonello - Bra Piastrellista

TROIA Italo - Canale Autotrasporti

CHIOCCHIA Ivo - Caraglio Impresa edile

BRACCO Ugo - Carrù Produzione, lavorazione, riparazione oggetti preziosi e di gioielleria - commercio al minuto oggetti preziosi

SILVESTRO Laura - Carrù Produzione, lavorazione, riparazione oggetti preziosi e di gioielleria - commercio al minuto oggetti preziosi

CAULA Alessandro - Carrù Installazione impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione

CHIAPELLO Pierantonio - Ceresole d'Alba Autotrasporto conto terzi - noleggio di macchine ed attrezzatura per la costruzione o la demolizione

MARZANO Raffaele - Ceresole d'Alba Autocarrozzeria - soccorso stradale - rimessa di veicoli con servizio di custodia

RACCA Gianmarco - Cherasco Impresa edile - elettricista

TRANCHERO Fabrizio - Chiusa di Pesio Installazione e riparazione impianti termici, climatizzazione, idraulici, antincendio e distribuzione gas

ALBERIZZI Antonella - Corneliano d'Alba Parrucchiere per uomo e donna

FREA Enrico - Corneliano d'Alba Parrucchiere per uomo e donna

GALIASSO Giovanni - Cuneo Studio e produzione apparecchiature elettroniche

BOSSA Flavio - Demonte Impresa edile

VERA Andrea - Demonte Falegname

DOMINI Graziella - Diano d'Alba Lavanderia - tintoria

GIRAUDO Andrea - Dronero Installazione, riparazione e manutenzione impianti termici, idraulici, sanitari, a gas e antincendio

GIRAUDO Valter - Dronero Installazione, riparazione e manutenzione impianti termici, idraulici, sanitari, a gas e antincendio

AIMAR Rocco - Entracque Falegnameria

ARIAUDO Alessandro - Fossano Idraulico

TARICCO Bruna - Fossano Parrucchiera per uomo e donna

SILATO Ugo - Manta Impresa edile

COZZO Silvia - Mondovì Parrucchiera

GRASSO Bruno Ubertino - Moretta Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi - consulenza ambientale - trasporto rifiuti liquidi, solidi e polverulenti

TARICCO Mauro - Narzole Impresa edile

ROMANIELLO Rocco - Pocapaglia Falegname

CASTELLO Paolo Michele - Rifreddo Elettricista

SINEO Bartolomeo - Salmour Impresa edile

RATTALINO Giovanni - Saluzzo Panetteria e pasticceria

VEGLIA Aldo - Saluzzo Panetteria

AIMONE Mario Luciano - San Michele Mondovì Impresa edile - decorazioni - piastrellista

GIRAUDO Fabrizio - Savigliano Autotrasporto conto terzi

MOGNA Simone - Savigliano Manutenzione e riparazione autoveicoli, autocarri, macchine agricole, macchine operatrici - gommista - elettrauto

REVELLI Flavio - Savigliano Meccanico macchine agricole

CARRENA Simona - Trinità Parrucchiera

BOLLATI Livio - Villafalletto Installazione, riparazione e manutenzione impianti idrico-termo sanitari

CHIERA Valerio Giuseppe - Villanova Mondovì Laboratorio odontotecnico

GARELLI Renato Domenico - Villanova Mondovì Manutenzione e riparazione carrozzerie di autoveicoli

SETTORE – COMMERCIO E SERVIZI

Famiglia SORDELLO - Robilante Commercio ingrosso prodotti ortofrutticoli dal 1926

ALLEMANDI Margherita - Acceglio Ristorante - pizzeria - bar

TOMASI Maria Grazia - Alba Promotore finanziario

TOMATIS Massimo - Alba Commercio al minuto carni, generi alimentari freschi e conservati

DOMINICI Pierangelo - Barge Commercio al minuto ferramenta, articoli enologici e per cantina, elettrodomestici e casalinghi

PELLEGRINO Valerio - Borgo San Dalmazzo Raccolta, trattamento e recupero rottami metallici ferrosi e non ferrosi

MASSIMO Rocco - Bossolasco Bar – pizzeria

BOTTASSO Ivana – Boves Albergo - ristorante

POLITANO Claudio - Boves Albergo - ristorante

ABRATE Sergio - Bra Commercio al dettaglio bevande

BAI Donatella - Bra Produzione e commercio abiti da sposa e accessori

BARBERO Giuseppe - Bra Agente di commercio

TESTA Claudio - Bra Merceria

BARALE Francesco - Caraglio Commercio ambulante abbigliamento e calzature

PELLEGRINO Silvio - Chiusa di Pesio Macelleria

BRUNO Laura - Cuneo Ristorante - pizzeria

GIORDANO Bruno - Cuneo Bar - caffetteria

GIORDANO Marco - Cuneo Vendita e assistenza attrezzature per negozio

ROSSO Livio - Cuneo Commercio ingrosso e minuto materiale per edilizia

OCCELLI Francesco - Dogliani Commercio ambulante di abbigliamento

BOGLIOTTI Tommaso - Fossano Bar – caffetteria

MEIRANO Ottavio - Govone Catering - Commercio al minuto prodotti alimentari freschi e conservati

BOANO Dario - Grinzane Cavour Riparazione pneumatici e montaggio

BOASSO Marco - Guarene Agente di commercio vendita vini e liquori

BELTRANDO Antonia Giuseppina - Limone Piemonte Agente immobiliare

GIOANNINI Enrica - Magliano Alpi Ristorante - hotel - bar

GENOVESE Roberto - Manta Rappresentante e agente di commercio vendita di controsoffitti e pareti mobili

DUNN Robert Arthur - Mondovì Organizzazione e tenuta corsi di lingue

ROCCA Costantino - Monforte d'Alba Enoteca - bar - ristorante

GIORIO Walter - Montà Commercio al minuto cartoleria, cancelleria, libreria, merceria, prodotti alimentari, abbigliamento

LIBERALE Ezio - Monticello d'Alba Commercio al minuto generi alimentari freschi e conservati, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, articoli di profumeria e igiene della persona

CAGNA Monica - Ormea Albergo - ristorante - bar - riserva di pesca e vendita trote

CAGNA Stefania - Ormea Albergo - ristorante - bar - riserva di pesca e vendita trote

BARALIS Renata - Prazzo Commercio al minuto prodotti alimentari, rivendita generi monopolio, carburanti, somministrazione alimenti e bevande

CLERICI Maria Raffaella - Racconigi Commercio al minuto cartolibreria

SALVATICO Adriana - Roburent Bar

AVALLE Gianpiero - Saluzzo Commercio al dettaglio pollame, conigli, uova, carni ovine e selvaggina

SOLA Roberto - Saluzzo Bar

PANERO Nadia Nicoletta - Savigliano Commercio ambulante abbigliamento e accessori

CETERA Francesco - Tarantasca Ristorante - pizzeria

IDRO Marco - Vicoforte Bar - ristorante

GERBAUDO Dario - Villafalletto Bar - pizzeria - ristorante - commercio al dettaglio di vini e liquori

ODA Daniela Elisa - Viola Commercio al dettaglio commestibili e panetteria prodotti da forno