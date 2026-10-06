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Attualità | 06 ottobre 2026, 12:22

Bra: il benvenuto della Giunta al nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri

Si tratta di Alessandro Dragonetti, formatosi presso l'Accademia Militare di Modena, ha maturato importanti esperienze professionali prestando servizio in Sardegna e, negli ultimi tre anni, guidando il Comando Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, a Genova

Bra: il benvenuto della Giunta al nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri

Questa mattina, martedì 6 ottobre 2026, la Giunta comunale di Bra ha accolto ufficialmente Alessandro Dragonetti, nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bra. Il Capitano Dragonetti era accompagnato dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Bra, Maresciallo Enrico Bosio; presenti in sala anche il comandante e il vicecomandante della Polizia Locale Davide Detoma e Sergio Mussetto.

Formatosi presso l'Accademia Militare di Modena, Dragonetti ha maturato importanti esperienze professionali prestando servizio in Sardegna e, negli ultimi tre anni, guidando il Comando Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, a Genova.

"Diamo il benvenuto al comandante Dragonetti, confermando la nostra massima disponibilità a una stretta collaborazione per la sicurezza in città, che continuerà a essere portata avanti anche grazie alla sinergia con il nostro corpo di Polizia Locale, come già elogiato anche da Prefetto e Questore – ha dichiarato il sindaco Gianni Fogliato, rinnovando i sentimenti di stima verso l'Arma dei Carabinieri, in un'ottica di costante attenzione al territorio e alle necessità dei cittadini.

comunicato stampa

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