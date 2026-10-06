Ceva, il "grazie" del sindaco ai volontari della Protezione Civile

Sabato 3 ottobre i volontari della Protezione Civile di Ceva sono intervenuti in viale Risorgimento per un’importante attività di cura e pulizia del territorio, con lo sfalcio delle scarpate e la sistemazione dell’area.

L’intervento ha riguardato anche la potatura e il taglio dei rami degli alberi, restituendo decoro e maggiore sicurezza alla strada.

Il sindaco Fabio Mottinelli e il consigliere delegato Alessandro Favole ringraziano i volontari per il lavoro svolto e per la consueta disponibilità. “Un grazie per l’impegno e l’attenzione con cui si prendono cura del nostro territorio: il loro lavoro è prezioso per mantenere puliti, ordinati e sicuri gli spazi della nostra città”.