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Attualità | 06 ottobre 2026, 08:27

Ceva, il "grazie" del sindaco ai volontari della Protezione Civile

Dopo l'intervento di sabato in viale Risorgimento, Mottinelli e Favole: "Un impegno prezioso per la città"

Ceva, il &quot;grazie&quot; del sindaco ai volontari della Protezione Civile

Sabato 3 ottobre i volontari della Protezione Civile di Ceva sono intervenuti in viale Risorgimento per un’importante attività di cura e pulizia del territorio, con lo sfalcio delle scarpate e la sistemazione dell’area.

L’intervento ha riguardato anche la potatura e il taglio dei rami degli alberi, restituendo decoro e maggiore sicurezza alla strada.

Il sindaco Fabio Mottinelli e il consigliere delegato Alessandro Favole ringraziano i volontari per il lavoro svolto e per la consueta disponibilità. “Un grazie per l’impegno e l’attenzione con cui si prendono cura del nostro territorio: il loro lavoro è prezioso per mantenere puliti, ordinati e sicuri gli spazi della nostra città”.

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