Concorso alla Provincia di Cuneo: in scadenza il bando per funzionario tecnico ambientale

Scade venerdì 9 ottobre alle ore 12 il termine per presentare la candidatura al concorso pubblico indetto dalla Provincia di Cuneo per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico da assegnare al Settore Tutela del Territorio.

La figura professionale ricercata sarà chiamata a operare nell’ambito delle autorizzazioni ambientali e della tutela del territorio, occupandosi di procedimenti tecnico-amministrativi legati, tra gli altri, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti, alle autorizzazioni ambientali, agli impianti energetici e alle valutazioni di impatto ambientale. L’attività prevede inoltre sopralluoghi sul territorio provinciale, redazione di atti tecnici e collaborazione con gli uffici e la dirigenza dell’ente.

Il concorso è rivolto a laureati in ambito ambientale, chimico e ingegneristico secondo le classi di laurea indicate nel bando. Sono inoltre richiesti il possesso della patente B, la conoscenza degli strumenti informatici più diffusi e della lingua inglese.

Il posto bandito è riservato prioritariamente alle categorie protette individuate dall’articolo 18, comma 2, della Legge 68/1999, tra cui, a titolo esemplificativo, orfani e coniugi superstiti di persone decedute per causa di lavoro, di guerra o di servizio e altre categorie equiparate previste dalla normativa vigente. La partecipazione al concorso resta comunque aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti e, in assenza di candidati aventi diritto alla riserva, il posto sarà assegnato secondo l’ordine della graduatoria finale.