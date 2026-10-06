Concorso alla Provincia di Cuneo: in scadenza il bando per funzionario tecnico ambientale

Scade venerdì 9 ottobre alle ore 12 il termine per presentare la candidatura al concorso pubblico indetto dalla Provincia di Cuneo per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario tecnico da assegnare al Settore Tutela del Territorio.
La figura professionale ricercata sarà chiamata a operare nell’ambito delle autorizzazioni ambientali e della tutela del territorio, occupandosi di procedimenti tecnico-amministrativi legati, tra gli altri, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti, alle autorizzazioni ambientali, agli impianti energetici e alle valutazioni di impatto ambientale. L’attività prevede inoltre sopralluoghi sul territorio provinciale, redazione di atti tecnici e collaborazione con gli uffici e la dirigenza dell’ente.
Il concorso è rivolto a laureati in ambito ambientale, chimico e ingegneristico secondo le classi di laurea indicate nel bando. Sono inoltre richiesti il possesso della patente B, la conoscenza degli strumenti informatici più diffusi e della lingua inglese.
Il posto bandito è riservato prioritariamente alle categorie protette individuate dall’articolo 18, comma 2, della Legge 68/1999, tra cui, a titolo esemplificativo, orfani e coniugi superstiti di persone decedute per causa di lavoro, di guerra o di servizio e altre categorie equiparate previste dalla normativa vigente. La partecipazione al concorso resta comunque aperta a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti e, in assenza di candidati aventi diritto alla riserva, il posto sarà assegnato secondo l’ordine della graduatoria finale.
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento InPA. Tutte le informazioni sul concorso e il testo completo del bando sono disponibili nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale della Provincia di Cuneo e sul Portale del Reclutamento InPA.