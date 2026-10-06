CFP Cemon: a Ceva al via i corsi serali di Stampa 3D e Inglese

Tre nuove opportunità formative in partenza a ottobre al CFP Cemon di Ceva, pensate per chi vuole aggiungere competenze tecniche e linguistiche al proprio bagaglio senza rinunciare al lavoro o agli impegni quotidiani: tutti i corsi si svolgono infatti in orario serale, dalle 19 alle 22.

Il primo appuntamento è con "Stampa 3D: dall'idea alla realtà", al via lunedì 19 ottobre. Ventiquattro ore suddivise in otto lezioni, il lunedì e il mercoledì sera, per accompagnare i partecipanti dalla storia della stampa additiva fino alla realizzazione concreta di un oggetto. Il programma tocca l'anatomia della stampante, la modellazione con Tinkercad, la scelta dei materiali (PLA, PETG, ABS, TPU), i software di slicing, la calibrazione e la manutenzione, fino alla diagnosi dei difetti di stampa più comuni. Un corso pensato per appassionati di fai-da-te, maker e per chi desidera trasformare una passione in una possibile opportunità professionale.

Spazio poi alle lingue, con due percorsi di inglese da 30 ore ciascuno, articolati in dieci lezioni. Il livello base parte lunedì 19 ottobre e fornisce le competenze fondamentali per comunicare nelle situazioni quotidiane: dalla pronuncia al lessico di tutti i giorni, dalla grammatica essenziale alle frasi utili per muoversi in città e all'estero. Il livello intermedio, al via mercoledì 21 ottobre, fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue e punta a rendere i partecipanti autonomi nel comprendere discorsi chiari, scrivere testi semplici e raccontare esperienze, obiettivi e opinioni. Per accedervi è richiesto un attestato di livello A2 o il superamento di un test scritto.

Iscriversi è semplice: basta cliccare su "Riserva un posto" nella pagina del corso, senza alcun pagamento immediato. Gli interessati verranno ricontattati entro pochi giorni e solo a quel punto si procederà con il pagamento.

Tutte le informazioni sul sito del CFP Cemon:

Stampa 3D: https://cfpcemon.it/v/formazione/stampa-3d-dallidea-alla-realt

Inglese base: https://cfpcemon.it/v/formazione/lingua-inglese--libero-a-tutti?sku=252733005006

Inglese intermedio: https://cfpcemon.it/v/formazione/lingua-inglese--libero-a-tutti?sku=252733006008