Savigliano: la sosta sulle strisce blu si paga anche con l’app “Telepass”

Da oggi i clienti Telepass potranno gestire la sosta a pagamento a Savigliano tramite la apposita app.

Grazie alla collaborazione con Gestopark, società che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto.

Il servizio permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. E' sufficiente confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: basta inserirla nell’apposito campo.

L’app avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato.

Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.



Per verificare la regolarità del pagamento della sosta con Telepass è necessario esporre il tagliando sul veicolo.

Sempre grazie all’app, gli utenti possono scaricare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste, oltre a scoprire l’intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il telepedaggio.