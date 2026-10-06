I bambini vicesi in campo per “Puliamo il mondo”

Dopo un rinvio a causa della pioggia, venerdì 2 ottobre le classi della quinta della scuola primaria e della seconda della scuola secondaria di primo grado di Vicoforte, in collaborazione con il Comune, hanno dedicato una mattinata alla tradizionale giornata “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente. Oltre settanta alunni, con alcuni insegnanti loro accompagnatori e suddivisi in più gruppi, hanno percorso piazzali nella zona del Santuario e le strade circostanti gli edifici scolastici per raccogliere, differenziandoli, rifiuti di vario genere.

In partenza sono stati rimarcati il significato e l’importanza dell’iniziativa alla quale le scuole Vicesi partecipano da anni per mantenere viva la sensibilità sul tema del rispetto dell’ambiente e sull’importanza della raccolta differenziata.

Alla conclusione del giro sono stati salutati dalla Dirigente scolastica Rossana Iadarola e dall’Amministrazione comunale (Sindaco Gian Pietro Gasco, vice Sindaco Roberto Botto e l’Assessore all’istruzione e cultura Daniela Tarò).