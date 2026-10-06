Al comune di Garessio oltre 1 milione di euro per la bocciofila invernale

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato ufficialmente il via libera a un finanziamento di ben euro destinato all'edificio comunale della bocciofila invernale di Garessio.

Il contributo, assegnato nell'ambito dei fondi legati al Conto Termico, permetterà la totale trasformazione della struttura in un edificio a energia quasi zero (nZEB).

"Si tratta di un traguardo di grande rilievo sul fronte della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica, che ridurrà drasticamente l'impatto ecologico e i costi di gestione futuri della struttura - dicono dal Comune -. Questo risultato giunge al termine di un complesso iter burocratico gestito con grande precisione. I documenti ufficiali del GSE confermano l'approvazione della pratica (codice CT3-000915), che comprende anche un contributo di 2.376,48 euro per la redazione della diagnosi energetica propedeutica. La cifra definitiva, arrivata a seguito di un ricalcolo tecnico da parte degli ispettori del GSE, premia la lungimiranza dell'amministrazione comunale e l'eccellente sforzo del personale degli uffici comunali, capaci di seguire con successo tutte le rigorose fasi istruttorie del bando. Grazie alla prontezza e alla competenza della macchina amministrativa, coordinata in questa operazione dal responsabile Alberto Giacosa, Garessio si assicura risorse fondamentali che cambierà l'impronta ecologica dell'area".