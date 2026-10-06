Domani a Ceva i funerali di “Marisa” del ristorante Italia

Saranno celebrati domani, mercoledì 7 ottobre, i funerali di Vittoria Zaratti, storica titolare del ristorante Italia di Ceva, che si è spenta all’età di 92 anni.

Per tutti i cebani e gli storici clienti è sempre stata “Marisa” che, insieme al marito Renzo Muratore, mancato alcuni anni addietro, ha gestito il noto e apprezzato ristorante che avevano rilevato alla fine degli anni ’60.

Nella cucina del ristorante protagonisti sono sempre stati i piatti genuini della tradizione piemontese con una particolare attenzione al fungo, prodotto simbolo della Città di Ceva.

Lascia le cognate Liliana e Graziella, i nipoti, i pronipoti e i cugini.

Questa sera alle 18.30 sarà recitato il Santo Rosario in Duomo dove domani, mercoledì 7 ottobre alle 14.30, si terranno i funerali.