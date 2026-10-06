Il governatore del Piemonte Alberto Cirio in visita ad Elva

“Ringrazio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per aver accettato l’invito a visitare i cantieri del Pnrr di Elva, così da poter vedere personalmente l’avanzamento dei lavori e parlare del futuro non solo del nostro paese ma di tutto il territorio e la sua comunità”.

È questo il commento del sindaco di Elva, Claudio Arneodo che nei giorni scorsi ha accolto il Governatore per illustrare progetti, lavori in via di conclusione e quelli terminati, legati alla misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ridisegnano fisicamente il piccolo comune della Valle Maira ma ne segnano anche un futuro fatto di sviluppo, economia in crescita, radicamento sul territorio.

“È importante mantenere alta l’attenzione - conclude il primo cittadino Arneodo - ed è fondamentale sapere di poter contare sulle istituzioni. Ringrazio anche il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia che, eletto consigliere in Comune, ha accompagnato il governatore Cirio. Andiamo avanti spediti per un futuro ricco di possibilità”.