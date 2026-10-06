Il Novecento fra arte, storia e filosofia": nuovo ciclo d'incontri alla Biblioteca di Castelletto Stura

Al via un nuovo ciclo di incontri culturali dedicati all'approfondimento e alla riflessione condivisa. A partire da sabato 10 ottobre 2026, alle ore 15:30, la Biblioteca Civica di Castelletto Stura aprirà le sue porte a cittadini, appassionati e curiosi per una serie di appuntamenti dal titolo "Il Novecento fra arte, storia e filosofia".



L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire alla comunità uno spazio di confronto stimolante, capace di far dialogare tra loro discipline apparentemente distanti ma profondamente connesse: l'arte, la storia e la filosofia. Durante gli incontri si cercherà di tracciare percorsi concettuali e storici, stimolando il dibattito e offrendo nuove chiavi di lettura sul passato e sul presente.



"Presso la Biblioteca Civica di Castelletto Stura dialogheremo con l'arte, la storia e la filosofia a partire dal prossimo sabato 10 Ottobre, ore 15,30", spiegano gli organizzatori. "L'ingresso è libero e l'invito è esteso a tutti: vi aspettiamo per condividere insieme questo viaggio culturale".

Il primo appuntamento si terrà sabato 10 ottobre e vedrà l'intervento dell'operatore artistico Domenico Olivero, che introdurrà il pubblico ai temi portanti della rassegna, seguirà il successivo sabato 24 Ottobre il professore Pietro Carluzzo che relazionerà sulla filosofia dei primi del novecento.



L'ingresso a tutti gli appuntamenti è completamente gratuito e libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.