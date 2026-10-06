Cuneo capitale del Barocco: al Complesso di San Francesco arrivano 25 capolavori da Roma

I grandi maestri del Seicento fanno tappa nel capoluogo della Granda. Dal 20 novembre 2026 al 29 marzo 2027, il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo ospiterà la mostra "Il Secolo del Barocco. Bernini, Gentileschi, Rubens". L'esposizione presenta un'accurata selezione di 25 capolavori provenienti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma (Palazzo Barberini e Galleria Corsini) ed è promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, con il supporto organizzativo di MondoMostre e la cura scientifica di Maurizia Cicconi e Alessandro Cosma.

L'evento rinnova la fortunata collaborazione espositiva avviata nel 2022, che nelle precedenti quattro edizioni dedicate a maestri come Tiziano, Lotto, Canaletto e ai tesori della Galleria Borghese ha registrato complessivamente oltre 115 mila visitatori.

Il percorso espositivo cuneese ricostruisce la stagione straordinaria che, nel corso del XVII secolo, trasformò Roma nel cuore pulsante dell'arte e della cultura europea. Al centro del racconto figura l'elezione al soglio pontificio di Maffeo Barberini (Papa Urbano VIII nel 1623), celebre e raffinato mecenate che fece delle arti uno strumento fondamentale della propria visione politica. Attraverso le opere di personalità illustri come Gian Lorenzo Bernini, Artemisia Gentileschi, Pieter Paul Rubens, Guercino, Guido Reni, Annibale Carracci e Domenichino, la mostra restituisce la vitalità e i linguaggi di quell'epoca rivoluzionaria.

L'esposizione sarà ad ingresso libero e gratuito e verrà accompagnata da audioguide dedicate (sia per adulti che per bambini), un catalogo edito da Allemandi e un ricco calendario di conferenze, visite guidate, concerti e laboratori didattici per le scuole e le famiglie.

L'estensione dell'apertura al pubblico è prevista dal martedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30, e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:30 (con chiusura il lunedì e il giorno di Natale). Inoltre, i visitatori che conservano il biglietto d'ingresso avranno diritto all'accesso a tariffa ridotta presso le Gallerie d'Italia di Torino, Milano, Vicenza e Napoli fino al 30 giugno 2027.