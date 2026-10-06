"Fauna disturbata", una nuova mostra alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica "G. Ferrero" di Alba, da martedì 6 ottobre a sabato 31 ottobre, ospita la mostra di illustrazioni dell'artista noto con lo pseudonimo di "Fauna disturbata".

In esposizione saranno visibili dieci opere a stampa i cui originali sono stati realizzati utilizzando esclusivamente tecniche tradizionali, in particolare l'inchiostrazione a colori o in bianco e nero.

"Fauna disturbata" è un illustratore eclettico, nato e cresciuto tra le Langhe, amante delle atmosfere dark e grottesche. La natura e il suo degrado sono elementi ricorrenti nelle sue opere.

In mostra riporta questi concetti alterati rifacendosi soprattutto al mondo del fumetto.

La mostra è visitabile durante l'orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì: 9.00-12.30 e 14.00-18.00; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e domenica) in via Vittorio Emanuele II n. 19 (Cortile della Maddalena).

L'ingresso è libero.