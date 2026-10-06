Crescere in Salute: a Govone un progetto sull'alimentazione pediatrica, la prevenzione e il supporto alle famiglie

SaluteGusto porta a Govone "Crescere in Salute": un progetto dedicato alla salute in età pediatrica, alla prevenzione primaria e ai corretti stili di vita, con l'obiettivo di offrire informazione qualificata e strumenti concreti alle famiglie con il coinvolgimento di esperti del settore e una cooking class formativa.

Il progetto crescere in salute è promosso dal circuito SaluteGusto®, nato con lo scopo di diffondere i principi di cucina sana e a km 0 adatta a coloro che hanno necessità di un regime alimentare specifico. Coinvolge attività ristorative ed è sinonimo di prevenzione attraverso cibo di prima qualità proveniente da agricoltura senza lo sfruttamento del suolo, privo di agenti chimici in qualsiasi fase della vita del vegetale, da allevamenti non intensivi ed autoctoni e da realtà non industriali a vasta produzione.

Crescere in salute si articola in tre eventi pensati per rafforzare la cultura alimentare attraverso la prevenzione e la rete di supporto sul territorio. Il primo appuntamento prende il via domenica 11 ottobre 2026 presso il salone polifunzionale La Serra a Govone.

"Con 'Crescere in Salute' vogliamo mettere al centro la prevenzione alimentare in età pediatrica e l'accesso a informazioni qualificate, creando occasioni concrete di incontro tra famiglie, professionisti e realtà del territorio. Questo primo appuntamento apre un percorso composto da tre tappe pensato per costruire rete e lasciare un impatto sociale duraturo nella comunità" dichiara Paola Parazzoli Presidente di Progetto Scaldacuore ODV e promotrice del marchio SaluteGusto ® che da due anni ricerca attività ristorative con cibi sani per tutti.

L'evento organizzato da Progetto Scaldacuore con il supporto di Associazione Generazione, è realizzato in collaborazione con la Prof.ssa Luisa de Sanctis, Professore Associato di Pediatria all'Università di Torino (UNITO) e Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Specialistica dell'AO Regina Margherita e Sant'Anna di Torino, che contribuirà con una lettura clinica e aggiornata sui temi legati alla crescita e alla salute endocrino-metabolica in età pediatrica.

"Crescere in salute significa promuovere fin dall'infanzia abitudini favorevoli al benessere. Sovrappeso e obesità in età pediatrica sono condizioni complesse, determinate dall'interazione di fattori genetici, biologici, ambientali, familiari e sociali e rappresentano oggi una delle principali sfide di Sanità Pubblica. La prevenzione richiede quindi un approccio precoce e multidisciplinare, che non si limiti alla corretta alimentazione, ma comprenda attività fisica, sonno, benessere emotivo e un rapporto sereno con il cibo e con il proprio corpo. Iniziative come "Crescere in Salute" aiutano a tradurre le conoscenze scientifiche in strumenti concreti e di supporto quotidiano per i bambini e le loro famiglie", dichiara la Prof.ssa Luisa De Sanctis.

La giornata si compone di tre momenti formativi e gastronomici. Si parte al mattino con la conferenza rivolta ai genitori che vede la partecipazione di medici ed esperti in alimentazione dell'infanzia, seguirà il pranzo presso l'agriturismo Cascina Roero con menu dedicato e, nel primo pomeriggio, la cooking class "Impariamo cucinando" aperta a genitori e bambini durante la quale si scoprirà come utilizzare al meglio le materie prime per un'alimentazione sana con gusto. Durante tutta la mattinata gli animatori dell'Associazione TempoxTe condurranno i bambini alla scoperta del Castello Reale di Govone così che i genitori possano prendere parte alla conferenza.

L'obiettivo dell'iniziativa è un confronto aperto e divulgativo, costruito attorno a contenuti scientifici affidabili e accessibili, con attenzione alle domande più frequenti che riguardano crescita, alimentazione, abitudini quotidiane e benessere psico-fisico dei bambini.

SaluteGusto ® e Il Festival del Cibo ® intendono promuovere comportamenti alimentari consapevoli fin dai primi anni di vita, valorizzando la prevenzione come scelta individuale e collettiva, e sostenendo i genitori nel percorso educativo e di cura.

L'incontro è pensato anche come occasione di ascolto: sono previsti momenti dedicati alle famiglie con spazio per domande e confronto, in un contesto che favorisce la partecipazione e la condivisione di buone pratiche alimentari.

"Per Associazione Generazione parlare di alimentazione significa parlare di cultura, territorio e soprattutto di benessere. Da anni, attraverso Il Festival del Cibo, promuoviamo iniziative per valorizzare il buon cibo come strumento di prevenzione, educazione e qualità della vita. È importante che i genitori siano sempre più consapevoli di quanto le scelte alimentari possano incidere sulla crescita, sulla salute e sul benessere futuro dei propri figli. Mangiare bene significa infatti costruire fin dall'infanzia un rapporto equilibrato e consapevole con il cibo e con sé stessi. Con 'Crescere in Salute' vogliamo contribuire a diffondere buone pratiche e corretti stili di vita, rafforzando una cultura della prevenzione e del benessere. Un percorso che interpreta pienamente la missione di Generazione: creare consapevolezza e investire sul futuro delle nuove generazioni" Dichiara Pier Paolo Guelfo, Direttore di Associazione Culturale Generazione

Durante la conferenza interverranno:

Prof.ssa Luisa De Sanctis - focus su crescita e prevenzione in età pediatrica , con indicazioni utili per riconoscere segnali da non sottovalutare e per favorire un approccio consapevole alla salute dei più piccoli.

- focus su , con indicazioni utili per riconoscere segnali da non sottovalutare e per favorire un approccio consapevole alla salute dei più piccoli. Dott.ssa Giulia Massini - intervento su corretti stili di vita , abitudini quotidiane e prevenzione, con particolare attenzione a alimentazione, movimento e routine familiari che incidono sul benessere nel lungo periodo.

- intervento su , abitudini quotidiane e prevenzione, con particolare attenzione a alimentazione, movimento e routine familiari che incidono sul benessere nel lungo periodo. Dott. Raffaele Buganza - approfondimento su cause e complicanze dell'obesità in età pediatrica e supporto alle famiglie e strumenti di orientamento per affrontare con serenità i dubbi più comuni, rafforzando la collaborazione tra genitori, professionisti e comunità.

Oltre al valore informativo, l'iniziativa intende valorizzare Govone e il suo patrimonio culturale come luogo di aggregazione e benessere: promuovere salute e corretti stili di vita significa anche rafforzare il senso di comunità, incentivare la partecipazione civica e generare ricadute positive sul territorio, mettendo in connessione famiglie, associazioni e istituzioni locali.

"Ringraziamo tutti coloro che supportano l'associazione Progetto scaldacuore Odv ETS tramite donazioni a IL CUORE DI ADELAIDE che ci permettono di organizzare anche eventi di importante rilevanza medica dedicati ai bambini" conclude così Paola Parazzoli con riconoscenza al Dott. Marco Cortese che affida al sodalizio Govonese la gestione dei fondi raccolti in onore della moglie Adelaide Colombano morta prematuramente per una patologia oncologica.