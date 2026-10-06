Padel e solidarietà, a Racconigi, in campo per sostenere l'associazione"Sciare per Sorridere"

Sport, solidarietà e voglia di stare insieme saranno protagonisti domenica 18 ottobre al Royal Padel Racconigi, dove a partire dalle 9,30 si svolgerà un torneo benefico organizzato dai Lions Club di Saluzzo, Savigliano, Busca e Racconigi.

Il ricavato della giornata sarà destinato a sostenere le iniziative di 'Sciare per Sorridere – Insieme a Totta' (associazione di volontariato nata in Piemonte in memoria di Carlotta 'Totta' Grippaldi, giovane maestra di sci deceduta nel 2022, che promuove l'inclusione offrendo gratuitamente a bambini e ragazzi in difficoltà corsi di sci e attività sulla neve) e della fondazione Lcif (Lions Clubs International Foundation), contribuendo così a finanziare i rispettivi progetti.

"Un ringraziamento particolare – dice Petra Senesi, past president del Lions Club Saluzzo-Savigliano - va al Royal Padel Racconigi, che ha scelto di sostenere l'iniziativa mettendo gratuitamente a disposizione i campi per l'intera giornata".

Il torneo è aperto a tutti e sarà possibile iscriversi sia singolarmente, lasciando agli organizzatori il compito di trovare un compagno o una compagna, sia già in coppia. Sono ammesse formazioni maschili, femminili e miste. Sono inoltre previsti due livelli di gioco, principiante e intermedio, così da permettere la partecipazione a giocatori con esperienze e capacità differenti.

La formula del torneo verrà definita in base al numero degli iscritti. L'obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di partecipanti e trasformare la giornata di sport in un'importante occasione di raccolta fondi.

Al termine delle gare è previsto un momento particolarmente atteso: un match di esibizione tra professionisti, che offrirà al pubblico l'opportunità di assistere a una sfida di alto livello.

La giornata si concluderà con un aperitivo tutti insieme. Anche chi non desidera partecipare al torneo potrà quindi contribuire alla raccolta fondi prendendo parte all'appuntamento conviviale: una parte del ricavato dell'aperitivo sarà infatti destinata ai progetti sostenuti dall'iniziativa.

La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende torneo e aperitivo, mentre per chi desidera partecipare soltanto al momento conviviale il costo è di 15 euro.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare Petra al numero 338-2695699.



