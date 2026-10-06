I bambini della scuola primaria in campo per "Puliamo il Mondo" a Cossano Belbo

Muniti di guanti, pinze, sacchetti e cappellino giallo in testa: così si sono presentati nei giorni scorsi gli alunni della scuola primaria 'Giuseppe Tosa' di Cossano Belbo, per la giornata di "Puliamo il Mondo", l'iniziativa di Legambiente.
L'appuntamento è stato organizzato dall'assessore comunale Marta Demaria che, insieme alle maestre, ha accompagnato i bambini per le strade del paese a raccogliere rifiuti abbandonati, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sull'importanza di questi gesti.
Il messaggio fondamentale per i bambini è quello che il decoro urbano e il rispetto dell'ambiente dipende dal comportamento di ciascuno.
Dall'amministrazione comunale di Cossano Belbo guidata dal sindaco Luca Luigi Tosa il commento all'iniziativa è chiaramente positivo:
"Educare alla cura del territorio fin dalla scuola primaria significa formare cittadini ed adulti più attenti e responsabili, che potranno trasmettere ciò che hanno imparato anche ai propri famigliari ed alle generazioni future".