 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 06 ottobre 2026, 14:55

I bambini della scuola primaria in campo per "Puliamo il Mondo" a Cossano Belbo

L'appuntamento è stato organizzato dall'assessore comunale Marta Demaria che, insieme alle maestre, ha accompagnato i bambini per le strade del paese a raccogliere rifiuti abbandonati

I bimbi di Cossano Belbo impegnati nel puliamo il mondo

I bimbi di Cossano Belbo impegnati nel puliamo il mondo

Muniti di guanti, pinze, sacchetti e cappellino giallo in testa: così si sono presentati nei giorni scorsi gli alunni della scuola primaria 'Giuseppe Tosa' di Cossano Belbo, per la giornata di "Puliamo il Mondo", l'iniziativa di Legambiente.

L'appuntamento è stato organizzato dall'assessore comunale Marta Demaria che, insieme alle maestre, ha accompagnato i bambini per le strade del paese a raccogliere rifiuti abbandonati, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sull'importanza di questi gesti.

Il messaggio fondamentale per i bambini è quello che il decoro urbano e il rispetto dell'ambiente dipende dal comportamento di ciascuno.

Dall'amministrazione comunale di Cossano Belbo guidata dal sindaco Luca Luigi Tosa il commento all'iniziativa è chiaramente positivo:

"Educare alla cura del territorio fin dalla scuola primaria significa formare cittadini ed adulti più attenti e responsabili, che potranno trasmettere ciò che hanno imparato anche ai propri famigliari ed alle generazioni future".

Silvano Bertaina

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium