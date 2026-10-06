Tesisquare nomina Lorenzo Matteoni global chief marketing officer per accelerare lo sviluppo sui mercati internazionali

Tesisquare, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la Supply Chain, annuncia l’ingresso di Lorenzo Matteoni nel ruolo di global chief marketing officer (Cmo).

La nomina rafforza la struttura manageriale dell’azienda e si inserisce nella nuova fase di sviluppo guidata dall’amministratore delegato Salvatore Paparelli, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita e internazionalizzazione del Gruppo.

Nel nuovo incarico, Matteoni guiderà le attività di marketing strategico e product marketing di Tesisquare, lavorando sull’analisi dei mercati e dei bisogni dei clienti, sull’evoluzione e sul posizionamento dell’offerta e sulla definizione delle strategie di go-to-market. Un ruolo trasversale, pensato per rafforzare il collegamento tra mercato, sviluppo dell’offerta e strategia aziendale e sostenere la crescita di Tesisquare sia in Italia sia a livello internazionale.

Matteoni porta in Tesisquare oltre 25 anni di esperienza nel marketing, maturata in aziende multinazionali e in settori quali telecomunicazioni, automotive, tecnologia e servizi alle imprese. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze anche nel Gruppo Stellantis e, più recentemente, in Brother Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing partecipando anche al Marketing Steering Committee europeo del Gruppo. Ha inoltre conseguito l’Executive Master in Sales Management presso la 24Ore Business School.

“L’ingresso di Lorenzo risponde a un’esigenza precisa: rafforzare ulteriormente il collegamento tra mercato, offerta e sviluppo internazionale”, dichiara Salvatore Paparelli, Amministratore Delegato di Tesisquare. “Il contesto internazionale richiede una supply chain capace di evolvere molto rapidamente: conoscere in profondità il mercato e le esigenze dei clienti è fondamentale per orientare le nostre scelte. Per sostenere la nostra crescita sui mercati globali, dobbiamo quindi comprendere in modo sempre più puntuale l’evoluzione della domanda e tradurre le nostre competenze tecnologiche in un posizionamento chiaro e distintivo. La sua esperienza nel marketing strategico e di prodotto sarà fondamentale per accelerare questo percorso.”

“Entrare in Tesisquare in un momento in cui l’azienda ha ambiziosi obiettivi di crescita è per me davvero stimolante: sono orgoglioso di contribuire personalmente al suo percorso di espansioneinternazionale.” commenta Lorenzo Matteoni, Global CMO di Tesisquare. “La mia priorità sarà valorizzare le competenze e le tecnologie di Tesisquare e interpretare il mercato e le esigenze dei clienti per rendere ancora più solida la nostra proposta di valore e sostenere lo sviluppo del business.”

La nomina si inserisce in una fase di sviluppo che vede Tesisquare rafforzare progressivamente la propria presenza sui mercati esteri. Nel 2025 il Gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato di 65,2 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente, e con il 40% del fatturato generato da attività sui mercati internazionali. L’azienda opera oggi in oltre 40 Paesi.

Fondata da Giuseppe Pacotto a Bra nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l’eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Tesisquare conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, del food&beverage, della Gdo, dell’industria e della logistica a livello nazionale e internazionale.